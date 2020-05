Pione Sisto: «No tengo problemas, es algo que tengo que resolver con el club»

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 19/05/2020 15:49 h

El internacional danés Pione Sisto no despejó este martes el motivo de por qué no participó en las primeras sesiones de entrenamiento con el Celta, aunque dijo estar «muy contento» por volver a ejercitarse en las instalaciones deportivas de A Madroa. «¿Si tengo algún problema? No tengo problemas. Es un asunto que debemos resolver entre el club y yo», declaró a los periodistas el extremo al ser preguntado por las palabras del presidente del club, Carlos Mouriño, el pasado viernes. Al jugador se le impuso una fuerte multa por saltarse el confinamiento y viajar desde Vigo a Dinamarca el pasado 27 de marzo.

Sisto acudió a primera hora a la ciudad deportiva para completar su primer entrenamiento, ocho días después de que sus compañeros del Celta de Vigo iniciaran el trabajo tras casi dos meses de confinamiento por el covid-19. El extremo realizó el calentamiento junto a los compañeros que forman el primer grupo de trabajo en el campo de hierba sintética, y después trabajó de manera individual junto al preparador Cristian Fernández.

«Estoy contento por volver, tenía muchas ganas, pero sucedió algo y tengo que resolverlo con el club», insistió Pione Sisto, a quien el presidente celeste, Carlos Mouriño, acusó la semana pasada de «no colaborar» con el club para resolver un «problema», sobre el que aseguró que el Celta no podía hablar.