Vigo 17/05/2020

O celtismo, co seu corpo técnico á fronte, celebra hoxe o Día das Letras Galegas. Na conta de Twitter dos irmáns García Junyent conmemorouse cun tuit en lingua alega moi aplaudido pola afección do Celta: "Queremos aproveitar o Día das Letras Galegas para mostrar os nosos mellores desexos. Desfrutade do día de hoxe con sentidiño. Temos saudades de fútbol, pero máis aínda de ver Balaídos cheo nun día de partido. Voltaremos mais fortes ca nunca!".

Feliz día das Letras Galegas 💙 La cultura uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad 📚 #DiaDasLetrasGalegas — Òscar García Junyent (@oscargarciaj) May 17, 2020

Queremos aproveitar o día das Letras Galegas para mostrar os nosos mellores desexos.



Disfrutade do dia de hoxe con sentidiño. Temos saudades de futbol pero mais ainda de non poder ver Balaidos cheo nun día de partido!



Voltaremos mais fortes ca nunca! #FelizDiaDasLetrasGalegas pic.twitter.com/9nW9gzFMAF — Garcia Junyent (@garciajunyent) May 17, 2020

O propio Óscar, desde a súa conta persoal, escribía: "Feliz día das Letras Galegas. La cultura, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad". E o Celta, pola súa banda, publicaba un deseño no que aparecen todos os xogadores do primeiro equipo de orixe galega (Sergio, Brais, Iago Aspas, Iván Villar, Denis Suárez, Rubén Blanco, Kevin Vázquez, Santi Mina e Hugo Mallo) e a mensaxe: ""A língua é um sacramento". Hoxe e sempre, orgullosos do noso. Feliz #DíaDasLetrasGalegas! #CarvalhoCalero"

Sergio Álvarez, galegofalante recoñecido, compartía un vídeo que gravou para o clube no que concursaba nun particular Pasapalabra, mentres que Denis Suárez escribiu: "Feliz día das Letras Galegas. Todos os días da miña vida". Varios dos protagonistas do deseño do Celta, como Iago Aspas, Brais Méndez ou Iván Villar, tamén publicaron esa imaxe nas súas redes sociais.

Feliz día das Letras Galegas. Todos os días da miña vida💙 pic.twitter.com/PZVX6rYmzZ — Denis Suarez (@DenisSuarez6) May 17, 2020

Ademais, dous ex xogadores do equipo tiveron palabras de agarimo para o celtismo nesta data sinalada: foron Gustavo López e Juan Sánchez. Non faltaron tampouco multitude de mensaxes das peñas celtistas, así como de afeccionados.

Gracias por hacerme sentir como uno más de ustedes. Feliz día de las letras gallegas 💙🤍 pic.twitter.com/Ioi1rHopUW — Gustavo Lopez (@cuervolopez) May 17, 2020

Hoxe é un día moi importante para nos. Dende Barcelona, sen saber moi ben cando imos poder voltar á Terra, queremos desexarvos a todos un feliz día das nosas letras.



Unha terra, un pobo, unha fala#17deMaio #DíaDasLetrasGalegas pic.twitter.com/brBwk62bfg — Peña Blau Cel (@PC_blaucel) May 17, 2020

O idioma é o que nos define coma pobo.

Felices por falar galego tódolos días.

Feliz día das letras !!#EuFaloGalego #PrecisamosDoGalego #QueremosGalego pic.twitter.com/BoJPkYtcUW — A mao negra (@penhamaonegra) May 17, 2020

E nós orgullosos de ti !!! https://t.co/kerQS4rRKB — A mao negra (@penhamaonegra) May 17, 2020

Hoxe celebramos ó noso. Algo que é parte de nós e da nosa forma de vivir.

Feliz #DiaDasLetrasGalegas a todos!! https://t.co/D1Wn2qfrZV — Centolos Celestes (@CentolosdoCelta) May 17, 2020

Feliz día das letras galegas. pic.twitter.com/n5y4AAb3Tz — Brenga Celeste (@brengaoficial) May 17, 2020

Feliz día das letras galegas pic.twitter.com/YkEIOY9oFs — Peña Celtista Arbo (@pcdearbo) May 17, 2020

Feliz día das letras Galegas !! — Peña Afouteza (@Afouteza) May 17, 2020

Un sabio dixo da celeste que non é unha camiseta para os domingos, senón para toda a vida. O mesmo pasa coa nosa lingua, que non é só para hoxe, senón para sempre. Bo día das #LetrasGalegas2020 ! 💙 #CarvalhoCalero #OrgullososDoNosohttps://t.co/VFJSyF25E1 — Irmandiños 1923 (@irmandinos1923) May 17, 2020

Que teñades todos un gran día do noso pobo e da nosa fala.#felizdiadasletrasgalegas #LetrasGalegas

E como dicimos por eiquí... a vaquiña polo que vale 💪🏻 pic.twitter.com/WJTlKYDPmV — Peña Iago Aspas (@Penha_Aspas10) May 17, 2020

Feliz día, galegos! Orgullo do noso 💙 #DíaDasLetrasGalegas https://t.co/P8xd4XHonB — Alberto Graña (@bertogranha) May 17, 2020