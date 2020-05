Vero Boquete urge al Celta a «dar el paso» del equipo femenino

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 13/05/2020 11:11 h

La futbolista compostelana Vero Boquete opinó ayer sobre el hecho de que el Celta no tenga equipo femenino en la charla organizada por la Federación Galega de Fútbol en la que fue invitada junto a Tere Abelleira, Diego López y Borja Iglesias. Ante una pregunta del entrenador Edu González -que dirigió a selecciones gallegas de fútbol femenino de base y a equipos como Olivo o Atlántida de Matamá-, la jugadora dijo que «evidentemente» no está de acuerdo en que el club vigués «no dé el paso» y le urgió a hacerlo «cuanto antes, mejor».

La pregunta formulada planteaba que el Celta ha dejado pasar oportunidades en ese sentido, algo de lo que tiene conocimiento Boquete, dijo.»Creo que es cierto que han tenido oportunidades en el pasado y no las han cogido», indicó. Pero también dijo saber del propósito del club de acometer ese proyecto. «Por lo que sé del club, sí que hay esa intención, pero creo que no saben muy bien cómo llevarlo a cabo».

Añadió Boquete que lo que todos esperan es que «pase y que sea cuanto antes». También lo comparó con el Real Madrid, que también tardó, pero cuyo proyecto femenino ya está en marcha. «Es parecido a lo que se vivió con ellos, que no tenían equipo, que parecía que no querían y este año ya con el Tacón y el próximo será Real Madrid femenino». Considera que el Celta «debería hacer lo mismo» y dijo que espera «que la directiva y el club lo estén barajando ya para la próxima temporada».