Patxi Salinas recuerda cómo vivió la «espectacular» semifinal del Celta en Old Trafford

Vigo 10/05/2020 16:06 h

El excéltico Patxi Salinas realizó esta mañana un directo de Instagram en el que recordó la vuelta de la semifinal de Europa League entre Celta y Manchester United que pudo vivir in situ y de la que mañana se cumplen tres años. Además de contar una anécdota con la camiseta que Nolito le regaló ese día, también rememoró la emoción con la que vivió aquel partido y lo mucho que se alegra de haber ido pese a no haber podido celebrar un triunfo esa noche.

Salinas recuerda aquel como un encuentro «espectacular» y asegura que se le pone «la carne de gallina» cuando lo recuerda. «Estuvimos a punto de eliminarles. Es de esos partidos que dices: ‘Menos mal que he ido’. Fue fantástico», resume. También recordó que el resto de la afición desplazada le homenajeó a su entrada en el campo. «La gente del Celta me vio y me dio una ovación que no voy a olvidar en mi vida», agradeció.

También contó que antes del partido había quedado con Nolito, que le llevó una camiseta del City -donde jugaba en ese momento- para su colección. Pero cuando iba a acceder al campo y le revisaron la mochila, descubrieron la camiseta y le dijeron que no podía pasar con ella. Entonces decidió ponerse su camiseta y la que le había regalado a otro amigo que iba con él y al que no le servía. A él también le costó: «Esas camisetas son XS, no podía respirar. Diez segundos más y me ahogo. Creí que me moría», contó divertido.