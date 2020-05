Okay: «Mi objetivo es tener éxito con el Celta a corto plazo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 05/05/2020 10:28 h

El céltico Okay Yokuslu ha realizado en las últimas horas declaraciones a medios de su país en las que habla de cómo ha vivido la cuarentena. «Como es sabido, el número de casos de coronavirus en España es alto en el ránking mundial. Pero no me siento incómodo ni nervioso porque me sigo las reglas, he estado aislado en casa», explica a Fanatik en una entrevista de la que se hacen eco varios medios más.

Okay cuenta que ha aprovechado el hecho de tener más tiempo libre de lo habitual para leer libros, ver series y cocinar junto a su mujer, Melisa Kerman. «Nuestros días pasan así, aprendimos que incluso la monotonía es valiosa. Tuvimos la oportunidad de realizar actividades que no podemos hacer normalmente por falta de tiempo», ahondó.

Además, Okay afirma en clave de futuro que «a corto plazo» su principal objetivo es «tener éxito con el Celta de Vigo». «Ahora puedo decir que mi carrera está yendo bien», valora. Preguntado sobre si puede hacer autocrítica sobre su fútbol, responde: «Cualquier cosa relacionada con mi juego puede ser criticada». Confiesa que Zidane fue uno de los ídolos y que enfrentarse a Messi es «una experiencia diferente y hermosa» en la medida en que le considera «uno de los mejores de la historia».

Preguntado por el secreto para haberse hecho con la titularidad casi de inmediato cuando llegó a España, comenta que cree que es «la disciplina laboral». «Después de todo, estás jugando en la mejor liga del mundo. Por eso siempre debes estar listo y con hambre», señala. A los jóvenes turcos que quieran seguir sus pasos les recomienda «aprender idiomas y saber que tendrás dificultades, pero que serán temporales».

En una comparativa entre el fútbol turco y el español, considera que La Liga está «a la vanguardia en términos de táctica, disciplina y velocidad de juego». Pero cree que Turquía lleva la delantera «en términos de ambiente». «Puede haber 80.000 personas en el Camp Nou, pero grita un 10 %. En Turquía puede ser un 80 % y eso hace que los partidos sean más encendidos. La atmósfera del fútbol allí es otro nivel».