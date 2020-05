Aspas espera volver a entrenar el lunes «si todo va bien»  con los test

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 05/05/2020 19:37 h

El céltico Iago Aspas mantuvo esta tarde un directo con Héctor Ares en el que la charla que mantuvieron versó principalmente sobre la afición del moañés a los coches. Aun así, también hizo algunas referencias al regreso a los entrenamientos y a cómo ha vivido estas semanas de confinamiento.

El céltico explicó que aún no se les ha comunicado la fecha exacta de la vuelta a los entrenamientos, aunque él cree que coincidirá con el inicio de la próxima semana. «Mañana nos harán los test y, si todo va bien, creo que entrenaremos el lunes. Aún no nos comentaron nada», indicó. Recordó que esas primeras sesiones «serán individuales, casi como si fuera en la calle». Tras el directo, añadió, se iba a ir a correr.

Sobre estas semanas, admitió que se siente «un privilegiado» por poder vivir en una casa, aunque con los niños no siempre ha sido fácil sobrellevarlo. «Tienen muchas cosas para jugar, pero a veces no les llegan a nada. Son pequeños y les gusta la calle e ir al parque. No poder hacerlo es difícil», valoró.

Como curiosidad, comentó que uno de los coches que tiene se lo compró a su compañero en el Sevilla M’Bia. «Fue a tasarlo y me dijo que si le daba lo que le daba el concesionario, nos ahorrábamos la transacción», por lo que cree que merecía la pena pese a tener que pagar 15.000 euros de matriculación.

Además, ante la pregunta de si le gustaría dedicarse a los coches cuado se retiré, recordó lo que siempre ha manifestado a ese respecto: «Me gustaría seguir mucho tiempo ligado al fútbol». Lo que sí quiere hacer cuando se retire es «visitar muchos circuitos del sur de España». Además, reconoció que dedicarse al fútbol «tiene pros y contras porque uno tiene otras aficiones que le gustaría disfrutar y no puede», lo que no quita para que se sienta «un privilegiado» al pagarle por lo que le gusta.