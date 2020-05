La agencia de Smolov dice que el Celta ha pedido permiso a las autoridades rusas para su regreso

0

Vigo 04/05/2020 12:18 h

Varios medios rusos recogen hoy que Fedor Smolov regresará a Vigo en los próximos días, según una información de su agencia de representación, ProSports Management. De acuerdo con estos datos, el Celta transmitió al jugador a mediados de abril que debía volver y que el propio club ha solicitado a las autoridades rusas el permiso correspondiente para que pueda volar.

El delantero, que estuvo confinado en Vigo sin ninguna compañía durante varias semanas, voló finalmente a su país por motivos personales. Aunque su agencia sostuvo que el Celta le había autorizado a hacerlo, desde la entidad viguesa explicaron que no era así, que no habían podido darle permiso al no acceder La Liga, pero que sí habían estado al tanto de sus movimientos en intenciones en todo momento, a diferencia de lo ocurrido con la marcha a Dinamarca de Pione Sisto.

«Me vi obligado a irme y estaré encantado de regresar en cuanto todo mejore», publicó Smolov en sus redes sociales después de trascender que se había marchado. Además, agradecía al club su apoyo e insistía en que siempre les había informado, aspecto en el que coincidían las dos versiones.