Homenajes celestes a las madres

17 años ya sin ti pero siempre serás una parte de mi. Feliz día de la madre. Muchas felicidades a todas las madres del mundo que nos dan ese amor materno que es inigualable. 17 years without you already but don't worry because you will be forever a part of me. Happy mother's day. My best wishes to all the mothers in the world for that unmatchable maternal love they give to us.