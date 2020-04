José Ignacio recuerda su mítico gol en San Siro

0

Vigo 21/04/2020 17:13 h

El excéltico José Ignacio ha recordado junto a Gustavo López en Vamos el gol más emblemático de su paso por el Celta: el que consiguió en San Siro en el año 2004 para dar al equipo el pase a octavos de Champions en su única participación en esa competición. El Milan se había adelantado, pero Jesuli empató y el riojano puso el 1-2 definitivo en el 71.

El Cuervo López, recordando que el tanto de su excompañero «marcó una época», le pregunta cómo vivió él aquella jugada. «Me decían que tenía que llegar al área, que era un pivote con llegada. Decían: ‘Tú llega, tú llega’. Vi a Luccin que se incorporaba por la banda y pensé: ‘Que no me la eche, por favor, que no me la eche’».

Sin embargo, sí fue Sáenz el receptor de aquel balón, con el que intentó un primer remate fallido para luego batir a Abbiati en la segunda tentativa. «Llegué porque tenía que llegar, pero me vi con le balón encima en el área pequeña. Le pegué al aire, creo que el portero se asustó con esas piernas que tengo, esos cuadríceps. La primera la fallé, pero la segunda no», recuerda entre risas.

Consciente de la relevancia del tanto en aquel momento, José Ignacio añade que no se podía permitir errar aquella ocasión tan clara: «O la meto para adentro, o no vuelvo a Vigo. Fue una alegría inmensa, imagínate si lo fallo. En la primera amagué, pero la segunda fue con todo».