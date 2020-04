Denis Suárez: «O parón axudoume coa lesión e se se xoga, estarei recuperado»

0

Vigo 19/04/2020

El céltico Denis Suárez comentó tras ganar su partido ante Brais Doval en el torneo FIFA de Abanca cómo está viviendo este confinamiento, destacando que al estar lesionado cuando se paró la liga, la pausa le ha venido bien para recuperarse. «Non estaba no meu mellor momento, tiña o nocello bastante afectado e estoulle vendo o lado positivo. Estame axudando a recuperarme e se se dá o caso de volver xogar, estarei recuperado».

Denis piensa que «ten toda a pinta de que se vai xogar» lo que queda de Liga. «O importante non é pensar se volveremos este mes ou dentro de dous, o importante é estar ao 100 % cando se xogue para poder salvarnos», dijo. Recordó también que la permanencia no era el objetivo marcado a principio de temporada pero que «é o que toca».

El canterano nos e mojó, a pregunta de Rocío Candal, sobre cuál sería la mejor solución en caso de no poder finalizar el campeonato. «Teste que poñer na pel dos equipos, a uns benefícialles que se xogue e a outros non. Pase o que pase, se non se acaba a liga algúns van dicir que é inxusto», analizó. No obvió que los vigueses estarían salvados si no se juega. «Pero os equipos que loitan por meterse en Europa non o considerarán xusto. Non sei que dicir», se sinceraba.

Denis admite que «non é o mesmo» entrenar por su cuenta en casa que las sesiones con los compañeros, pero se considera afortunado por contar con un gimnasio en casa -como mostró en su jornada como community manager de Instagram de Celta hace unas semanas-, lo que le permite llevarlo lo mejor posible. Entrena «case todos os días».

Respecto al torneo, y al igual que había hecho Brais la víspera, bromeó con el papel de su compañero Kevin en el torneo de Ibai Llanos: «O listón non estaba moi alto despois de que Kevin nos representara e perdese de tunda. Pero onte Brais estivo a un gran nivel e estamos contentos», señaló.