Carlos Hugo: «Estamos viviendo otro año duro en un club maravilloso»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 18/04/2020 19:57 h

El miembro del cuerpo técnico del Celta Carlos Hugo García Bayón ha participado en una charla digital con el excéltico Eusebio Sacristán organizada por la Federación de Fútbol de Castilla y León. El que hasta e pasado verano fue director de la cantera del Celta habla de cómo está gestionando el club el confinamiento, además de dar algunas claves del funcionamiento de la cantera.

Carlos Hugo explicó en qué momento se encontraba el equipo en el momento en que les sobrevino este parón. «Estábamos preparando la jornada 28 contra el Villarreal, un partido súper importante do como todos de aquí al final», indicó recordando que se estaban jugando todo, estando metidos abajo como el resto de la temporada. «Por segundo año consecutivo, es un año duro en lo deportivo dentro de un club maravilloso pero luchando por conseguir mejores cotas y nos estamos quedando encallados», explica.

Carlos Hugo y Eusebio coincidieron en la importancia de aprovechar esta etapa para la formación, destacando la importancia de las emociones. «Es importante estudiar la táctica y la estrategia, pero siempre por detrás del manejo del equipo y la situación. Lo que mueve todo es la persona y los futbolistas no van a jugar a nada si no están convencidos y no creen», expuso el céltico.

También comentó Carlos Hugo cómo trabajan los técnicos del Celta en este confinamiento. «Usamos Zoom para reuniones dos veces por semana», señaló revelando que ha habido charlas dadas por Onésimo, por Óscar García Junyent o por él mismo. A los jugadores se les manda trabajo intentando que «no sea monótono» y partidos suyos para que se analicen. «Alguno dice que trabaja más que antes, que están machacados», bromeó.

Sobre el regreso de la Liga, Eusebio se mostró convencido de que va a ser muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo, pese a lo cual debe intentar tomarse «la medida menos injusta». «Creo que hay que respetar la decisión una vez que se tome, asumirla todos y pensar que será la menos mala».

Carlos Hugo cree que en el momento de poder retomar la actividad futbolística «todo va a ser extraño y va a haber que adaptarse a un nuevo tipo de vida», por lo que su idea es tratar de adaptarse de la mejor manera. No ha leído en profundidad los protocolos porque, explica, no le gusta hacerse a la idea de «cosas que no son seguras» y aún no ha sido aceptado.

Preguntado por cómo se consigue que los canteranos continúen en el Celta, explicó que «hoy en día en el Celta se puede emprender un camino casi ideal en el mundo del fútbol». Recordó que la mayoría de los canteranos son gallegos (sobre un 96 o 97 %) y que «el tren que solo pasa una vez es el de pasar la infancia con la familia». Entiende que puede moverles el dinero «pero eso es lo de menos, va a venir después si trabajas bien. Normalmente se quedan porque se sienten queridos y ven que hay muchos canteranos en el primer equipo».

En cuanto a la situación de confinamiento, Carlos Hugo apuntó que se siente un afortunado dentro de esta situación anómala. «Divido a las personas entre las que pasan la enfermedad y sus familias; los sanitarios o gente de los supermercados que pelean y lo afrontan con una entereza increíble y los que nos toca estar en casa, que somos los menos perjudicados». Entiende que su situación «no es excesivamente desagradable» y que admira al resto.