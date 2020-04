Brais  duda que se retome la Liga a corto plazo: «Lo primero es la salud»

0

Vigo 18/04/2020 11:43 h

El céltico Brais Méndez habló ayer tras participar en un torneo triangular de FIFA20 organizadopor Abanca con Deportivo y Lugo en el que el mosense representó al Celta sobre cómo está viviendo estos días de cuarentena. «Tengo la suerte de tener una cinta estática, entonces se lleva más fácil. He tenido que comprar a última hora por Internet el resto de material porque había cosas que no tenía y algunas estaban agotadas», contó el centrocampista.

También recurre a «botellas de agua o de aceite» para seguir entrenando y «seguir cogiendo la forma o no perderla del todo», desgranó. Admite Méndez que «se echa de menos el día a día, poder compartir vestuario, porque se comparten muchas charlas y risas» con los compañeros. Precisamente se acordó de Kevin y su participación en el torneo de FIFA de Ibai Llanos: «No pudo dejar el pabellón tan alto y le mando un saludo», dijo con ironía. También propuso que hagan un torneo en el vestuario «a ver quién es el mejor».

Bromas aparte, Brais tiene claro que «lo más importante es la salud» y, por ese motivo, duda de que se vaya a poder retomar la competición a corto plazo. «Si no está solucionado, no creo que podamos jugar. Se está poniendo en riesgo nuestra salud y la de mucha otra gente que trabaja detrás y lo prioritario es eso. Veremos qué pasa», deslizó para añadir que «en un corto período de tiempo» no cree que «se pueda volver a jugar».

En cuanto al torneo, en el que venció 0-5 a Víctor Grande (artista que representaba al Lugo), Brais dijo estar contento por el partido, por el resultado y por marcar un gol con su jugador, pero «sobre todo por poder colaborar y ayudar en esta causa importante». Preguntado por Rocío Candal si es mejor el Brais futbolista o el gamer, lo tuvo claro: «No soy mucho de FIFA, aunque hace tiempo sí. Me quedo con el futbolista».