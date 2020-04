Las propuestas de ocio de Fontás para pasar el confinamiento desde Estados Unidos

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 17/04/2020 11:35 h

El futbolista gerundense Andreu Fontàs, actual jugador del Sporting Kansas City de la Major League Soccer norteamericana y exjugador, entre otros clubes de La Liga, del Celta, ha propuesto a petición de Efe, y desde los Estados Unidos, un libro, una película, una serie y un videojuego para sobrellevar el confinamiento.

El libro que recomienda es La verdad sobre el caso Harry Quebert, del escritor suizo Joël Dicker. «Leía muy poco, pero, a raíz de una grave lesión que sufrí cuando jugaba en el Celta, empecé a leer. Empecé con libros de motivación y de fútbol, pero pronto descubrí la novela policíaca. Me gustan muchísimo las de Dicker; por la intriga y porque cuando comienzas a leer no puedes parar. Necesitas saber cómo acaba la historia. Sus libros no me duran casi nada. Y mi favorito es La verdad sobre el caso Harry Quebert. También me gusta Dolores Redondo».

Cuando se le pregunta por una película, se decanta por Un ciudadano ejemplar, de F. Gary Gray. «Es buenísima. No soy mucho de películas, y la verdad es que me gustan mucho más las series, pero, si tengo que quedarme con tan solo una, mi película preferida es Un ciudadano ejemplar. La justicia de Boston no resuelve bien el caso de los asesinatos de la mujer y de la hija del protagonista, y la historia de venganza que narra a continuación es muy buena».

En cuanto a la series, la elección le resulta más complicada. «Me es casi imposible quedarme con solo una porque me gustan muchas, pero mi gran favorita es Ozark. Es una serie sobre drogas que se desarrolla aquí, en Missouri. Pasa casi todo en Los Ozarks, una región montañosa, con lagos, que está a apenas tres horas de la ciudad de Kansas City; que también sale mucho en la serie. Quizás no es tan famosa como otras, pero es muy, muy, buena; y encima transcurre aquí. Me gustan, además, también, La Casa de Papel, que ahora estamos con la cuarta temporada, Peaky Blinders o Breaking Bad, entre muchas otras», enumera.

Los videojuegos los tiene un poco más abandonados desde que nació su hija Andrea -ahora su mujer, Clara Calsina y él esperan un nuevo bebé-. «Desde que fui padre, hace ya dos años, ya no tengo demasiado tiempo para jugar a videojuegos; pero me encanta el NBA 2K20. Es una pasada. Al FIFA quizás todavía juego menos, pero es muy, muy, bonito jugar contigo mismo. Hace muchísima ilusión verte ahí; en el juego con el que jugabas de niño o adolescente».