Mohamed sigue sin pasar página un año después

Vigo 15/04/2020 08:46 h

El que fue entrenador del Celta durante los primeros meses de la temporada 2018/2019, Antonio Mohamed, ha hecho sus enésimas declaraciones sobre su paso por el equipo vigués quejándose de que no pudo desarrollar su labor como le hubiera gustado. En este caso, además, deja claro que se arrepiente de haber fichado por el equipo vigués.

Ante la pregunta de qué le diría ahora al Turco de antes de fichar por el Celta, no titubea: «Ahora que conozco la historia, le diría que no vaya a ese equipo, que espere a otro donde le den la posibilidad de ser él mismo», sostiene. Porque al club céltico le achaca que no le permitieron trabajar como a él le gusta, prosigue. «Me miraba de reojo en cada decisión que tomaba», se queja.

Antonio Mohamed reveló detalles de su paso por el Celta de Vigo, "No me dejaron trabajar a mi gusto". #ElEntreTiempo con @RaoulPolloOrtiz@marianot19 @pulpozuniga y @SirJohnLaguna pic.twitter.com/WNni6FqU49 — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 14, 2020

Llega a decir el técnico que en el Celta creían que «era un aprendiz» por lo que subraya que no se sintió cómodo, del mismo modo que tampoco en la entidad se sintieron cómodos con él. «Iría a otro equipo con unos directivos que pensaran de otra manera. El fútbol es algo global y puedes competir, no solo resignarte a que te ganen», expone.

De cara al futuro, deja la puerta abierta a un nuevo intento en el fútbol europeo, pero si no se produce, da a entender que tampoco es algo que le quite el sueño. «Me gustaría, pero si no, ya está, la vida no me dio esa oportunidad». Actualmente dirige al C. F. Monterrey mexicano tras su paso por Huracán al poco de terminar su etapa en Vigo.

Son incontables las ocasiones desde su cese como técnico del Celta en que Mohamed ha tenido palabras de aparente despecho contra el equipo vigués. Sus declaraciones siempre han ido en la línea de culpar a la mentalidad del club de que las cosas no fueran bien, sin ningún atisbo de autocrítica. «Corté por lo sano», llegó a decir de su adiós pese a que fue destituido.

Mohamed fue el elegido en su día para tomar el relevo de Unzué tras decidir no renovar al navarro. Llegó a dirigir un total de doce partidos, siendo relevado por Miguel Cardoso en noviembre. Esa temporada todavía pasaría un técnco más por el banquillo vigués, Fran Escribá.