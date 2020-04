Emre Mor aclara que su marcha a Dinamarca no se debe a un futuro traspaso

0

14/04/2020

El futbolista turcodanés Emre Mor, propiedad del Celta y cedido desde enero en el Olympiacos tras haber estado primero también a préstamo en el Galatasaray, dio ayer explicaciones a través de su cuenta de Instagram sobre el vídeo que había subido la víspera en la misma plataforma. En las imágenes se le veía dentro de un avión privada en indicaba que volvía «a casa», a Copenhague. Se le veía tranquilo y despreocupado pese a estar abandonando Grecia en pleno confinamiento.

El jugador, que no aclara si disponía o no de permiso del club, se limita a indicar que se ha ido a Dinamarca para estar con su familia en los difíciles momentos actuales. «Solo un mensaje rápido para acallar los rumores. Esto no tiene nada que ver con un futuro traspaso. Soy jugador del Olympiacos y estoy muy contento con eso», afirma. Está convencido de que todo saldrá bien y pide a sus seguidores que se cuiden, emplazándoles a verse pronto cuando esté de vuelta.

Desde Turquía, sin embargo, algunos medios aseguran que el Olympiacos sí dio permiso a sus jugadores extranjeros para regresar a casa pese a las restricciones vigentes en Grecia hasta el 27 de abril. Como Mor, indican, varios jugadores más del equipo volaron en aviones privados y deben estar de vuelta dentro de quince días.