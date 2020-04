El «inimaginable» crecimiento del Celta Integra

0

Vigo 09/04/2020 19:38 h

Los integrantes del cuerpo técnico del equipo céltico de personas con discapacidad intelectual Álex Abalde y Fran Díaz han mantenido esta tarde una charla a través de Facebook con la coordinadora del Real Oviedo Genuine, Bea Méndez, y Carlos García Junco como moderador. Profundizaron en el funcionamiento del equipo, sus roles en el mismo y la evolución que ha tenido en sus cinco años de vida.

Fran explicó que forma parte del proyecto casi desde el principio y que fue el entonces director de cantera, Carlos Hugo García Bayón, quien se lo propuso. «Me propuso formar parte y me hizo muchísima ilusión», revela. Comenzó con el papel de delegado, pero su protagonismo ha ido creciendo. «Soy uno más del cuerpo técnico. Me encargo de ayudar a mis compañeros, llamar a las familias cuando necesitamos que vayan de recogepelotas a Barreiro o cualquier otro tipo de actividad», desgrana.

Abalde, que tiene otros roles en la estructura del club como entrenador de benjamines o coordinador de campus y clinics, también coordina todo lo relacionado con el Celta Integra. «Viajo con ellos, me encargo de gestiones con la Liga, de conectar con los padres, las circulares... Toda la comunicación necesaria para este equipo», detalla.

Recuerda Abalde que en el 2015 se lanzaron «a la aventura» a raíz de las conversaciones del director de la Fundación, Germán Arteta, con su homólogo del Levante, club que comenzó antes. «Empezamos con quince chicos entrenando un día a la semana y fue creciendo, con una demanda altísima. Ahora tiene una dimensión que no podíamos imaginar, somos un equipo más, con nuestro delegado, equipaciones, entrenador de porteros...». De hecho, asegura que con las actuales instalaciones no tienen posibilidad de seguir creciendo. Han puesto el límite en 27 y hay chicos que entrenan sabiendo que no podrán jugar.

A ojos de Díaz, La Liga Genuine es «uno de los grandes proyectos de la Liga», y para él supone la «mejor liga del mundo» con sus 36 equipos. Pero no oculta que al principio había temor. «Yo estoy más acostumbrado a tratar con personas con discapacidad porque soy uno de ellos aunque mi discapacidad sea solo física. Tuve miedo porque no sabía si iban a entender el rol que yo ocupaba, que era uno más del cuerpo técnico». Pero celebra que «enseguida» lo asumieron.

Abalde también admitió ese miedo inicial a algo completamente nuevo para ellos. «Al no tener experiencia se genera una desconfianza que se fue quitando a medida que avanzaban los días», relata. Y asegura que los primeros grandes recuerdos son ya de la presentación. «Estábamos cagados, hablando mal, pero todo fue desapareciendo al ver las sonrisas, las caras, la ilusión, los padres que les acompañaban... Creo que hemos encajado bien, nos hemos adaptado y el feedback de las familias es fabuloso».

En cuanto a la importancia de ganar en estos equipos, Álex y Fran coinciden en la importancia de la competitividad. «Todos queremos ganar, el gen competitivo va a estar en las personas con y sin discapacidad. Pero si eso supera a la formación, los valores o los buenos hábitos, entonces tendríamos un gran problema», expone. Díaz añade que «no se debe competir hasta el punto de pasar por encima al rival, pero a todo el mundo le gusta ganar y a ellos, los primeros. Dentro de los límites de los valores que se tienen que ensalzar».

El confinamiento

Hace unos días, Abalde ya explicaba a los medios del club cómo afrontan desde el Celta Integra el confinamiento, proponiendo a diario retos a los chicos. Díaz admite que «para ellos tiene que ser complicado» porque si ya lo es para todo el mundo, agrega Álex, «para muchos chicos con discapacidad es más difícil pasarlo en sus casas». También ellos echan de menos el fútbol y sumen que el equipo no volverá a competir este curso aunque no haya anuncio oficial. «Tenemos control y contacto con los chicos, con la mayoría es fácil, pero con otros es más difícil y genera incertidumbre por saber cómo lo están pasando».

Como proyectos de futuro, Abalde comenta que les gustaría «empezar una escuela para menores de 16 años», el límite mínimo de edad que tiene ahora el Celta Integra. Más inmediata podría ser la creación de una liga federada en Galicia. «Sí que nos lo planteamos, jugando cada tres semanas o una vez al mes, creo que en el futuro cercano se puede hacer, ya sea de fútbol 7 u 8, porque de once igual es más complicado. Pero lo que demandan los chicos es jugar».

Especificaron que algunos de esos chavales viven en pisos tutelados al proceder de familias desestructuradas y, en ocasiones no tener familia. «Gracias a esa competición, algunos han vivido por primera vez experiencias como viajar en avión, conocer otras ciudades y a compañeros de otros equipos. Para ellos eso es más significativo que ganar o perder», indicó Abalde. Por eso Díaz emplaza a verse «pronto en los campos de España» convencido de que el complicado momento actual va a quedar atrás.