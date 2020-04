Rafinha: «Si me tengo que mojar, creo que el parón va para largo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 08/04/2020 21:06 h

Rafinha Alcántara terminó su día como community manager en Instagram manteniendo directos con su hermano Thiago, con Jeison Murillo y con Carlos Blanco como estaba anunciado. De propina, tuvo una charla más corta con Denis Suárez y lo intentó con su padre, Mazinho, en el día de su 54 cumpleaños; era la sorpresa que había preparado, pero los problemas técnicos lo impidieron.

El parón de liga y los posibles escenarios para finalizarla fueron el nexo de unión de las conversaciones que mantuvo el céltico. «Cada día es una cosa. Hablan de volver, luego de que no, de que tal vez finales de mayo o principios de junio… Lo importante es lo que diga Sanidad. Es mejor volver con seguridad que luego tener que volver a parar», valoró Rafinha con su hermano, que le contó detalles de su vuelta a los entrenamientos con el Bayern esta semana.

Acaba de terminar el directo con Thiago (y con Gabriel) y ahora Carlos Blanco. https://t.co/tnMIw1Fesk pic.twitter.com/zpl1pGviV7 — Grada de Río (@gradaderio) April 8, 2020

Sobre la eterna pregunta de si jugarán juntos en el Celta, Thiago comentó que «es más fácil que sea en el Celta que en el Barcelona», afirmación que asintió su hermano. Juntos recordaron, además, sus tiempos en el Val Miñor o cuando iban a casa de Dutruel y, jugando, siempre rompían algo. Además, hablaron de Iago Aspas, a quien Thiago definió como «pasional, vive el fútbol con una pasión con la que pocos jugadores lo hacen, sabe interpretarlo», señaló. Para su actual compañero de equipo es «si no el mejor, de los tres mejores de la historia del Celta seguro».

Después fue el turno de Carlos Blanco, que comparó las sensaciones de los actores y de los futbolistas extrañando sus respectivos trabajos. «Es a lo que estamos acostumbrados y lo que nos llena», comentó el jugador. El actor y Rafinha coincidieron en la poca conveniencia de jugar sin público. «No es como un entrenamiento, porque somos profesionales y hay algo en juego, pero te faltaría algo muy grande», señaló. «Falta a adrenalina», apostillaba Blanco. «Igual que te insulte alguno por la banda lo echas de menos», bromeaba Rafinha. Además, comentó sobre el regreso: «Si tuviera que mojarme, diría que va para largo, más tarde de mayo o junio».

Y mientras hablaban, Denis Suárez le preguntaba si se quedará, como muchos de sus interlocutores. También Blanco le dejó caer el tema de su continuidad, pero el hijo de Mazinho no dio ninguna pista a ese respecto. El tema del futuro individual salió luego a relucir con Murillo, que se mostró feliz en Vigo pero tampoco profundizó: «Lo principal es que volvamos bien y que como equipo continuemos bien. En lo individual, que siga mejorando y se puede ver el futuro en positivo, pero hay que esperar».

Denis, a Rafinha durante el directo con Carlos Blanco: "¿Te quedas? Dime que sí" 💙 #RafinhaCM https://t.co/Jtr7uJrzzY pic.twitter.com/hJ0CbX5mIr — Grada de Río (@gradaderio) April 8, 2020

En lo que ambos coincidieron fue en las «muchísimas ganas de volver», algo que comparte un Denis Suárez que sacó en directo el tema de Pione preguntando a sus compañeros. Rafinha explicó que tuvo «un asunto familiar urgente» por el que tuvo que regresar a Dinamarca. «Son cosas personales, cada uno tiene su mundo y nosotros con lo nuestro», afirmó Murillo.

Con Denis habló de su condición de vegano, algo de lo que Rafinha admitió que no sería capaz. «No sé si voy a volver a comer carne alguna vez, no creo. Me siento bien así», comentó. Y tras intentar recuperar la conexión con Mazinho se despidió pidiendo perdón por los fallos - «menos mal que no me dedico a esto, porque me despedían», señaló sobre sus habilidades con las redes- y emplazando a la afición: «Espero veros pronto en Balaídos, tengo muchísimas ganas de volver» y un «hala Celta» final.