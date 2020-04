El juego que ameniza la cuarentena celtista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 08/04/2020 09:29 h

Esta semana se ha propagado a través de las redes sociales y WhatsApp un juego consistente en adivinar los nombres de 30 jugadores y exjugadores del Celta representados por iconos. Un jeroglífico que no ha resultado fácil a la mayoría de los participantes, pero sí muy entretenido. Y no era otro el objetivo de su responsable, el celtista, directivo de la Peña Alvelo de Ribeira y que también pertenece a la compostelana Merlegos Celestes y a la de Catoira, Sergio Álvarez O Gato, Abdón Santos.

XOGADORES DO CELTA:



1. ?👀

2.🎮➕

3.🔪 ✝

4.2️⃣ 💯 T

5.🐱

6.👑🏏🏏

7.🌊

8.🚙 🌲-o

9.🏃🏼‍♂️💨

10.🎡 🎢 🇰🇷

11.👌 👍🏼🇹🇷

12.ðŸ¦

13.6⃣ 🏘

14.🍷 a

15.🏖 🇧🇷

16.👨🏼‍🎨🖌️🎨

17.😇

18.😙 🎶

19.🕯 🇲🇽

20.🚹 🇦🇷

21.📮3️⃣1️⃣

22.👀 GGG

23.🔟 ➕

24.🎯

25.🙍🏾‍♂️🎸🇧🇷

26.🦁🇷🇺

27.👩‍❤️‍💋‍👨🥦🥬

28.🐺🍸

29.👨🏿‍🦱🍌🍒

30.👀👉🏻 — Abdón Corrubedo (@AbdonRCCV) April 5, 2020

*Las soluciones se pueden consultar aquí

Este aficionado, muy conocido en el ámbito de las peñas del equipo vigués, comenta que el origen de este pasatiempo está en su presencia en grupos del equipo celeste: «Ao ter tanto celtismo na miña vida, é normal estar en varios grupos de WhatsApp relacionados co clube, xa sexan oficiais, das peñas, de directivas ou simplemente Trapalladas Celtistas, Cuñadismo Celeste...», ejemplifica. Y en estas semanas de confinamiento acostumbra a compartir memes y vídeos en esos grupos.

Cuenta Santos que un día recibió un acertijo de iconos de WhatsApp simbolizando marcas de cerveza, luego otro de bares de Santiago, «e logo un de equipos de fútbol». «Aí tiven a idea. Mentalmente viñéronme catro ou cinco fáciles xa cos emoticonos de memoria. Evidentemente, no WhatsApp ten que haber un gato ou unha ola-za. Nese momento xa me puxen ao tema, para que non se me esquecesen os que xa tiña en mente», relata este aficionado que presume de ser «celtista de nacemento pese a nacer na provincia da Coruña».

Su idea era inlcuir «xogadores de todos os tempos, pero que unha persoa de mediana idade puidese lembrar». Así, el más antiguo al que dio cabida fue Javier Maté, a quien el creador del juego define como «porteirazo dos 80 e dos 90» con quien además, mantiene amistad. «Da primeira parte dos 90, ao capitán Vicente e a Alejo, para que vexa que non lle gardo rancor tralo penalti do Calderón», bromea en referencia a la final de Copa de la que pronto se cumplirán 26 años.

Cuando llevaba unos 20 nombres, fue el momento de pedir refuerzos. «Falei cunha mociña para ver se non o puxera moi difícil e ela os acertaba. Nótase que a amiga Alba vive en Candeán e ten A Madroa dous pasos, xa que en nada xa me estaba axudando a chegar á trintena de xogadores», comenta agradecido.

Abdón lo compartió también en su cuenta de Twitter aparte de en esos grupos de WhatsApp que le inspiraron y enseguida comenzó a circular. «Parece que o concurso está rulando bastante, xa que me chegaron bastantes chíos dende Twitter para comprobar resultados». Incluso sospecha que ha alcanzado al primer equipo. «Creo que lle chegou a un xogador da primeira plantilla, polo que é posible que chegase ao grupo de mensaxes do vestiario. Non o sei seguro, pero sería simpático». De hecho, por si acaso no ha sido así, añade: «Dende aquí fago un chamento para que lles chegue ao vestiario».

Lo que sí tiene confirmado es que «ademais de rular por bastantes grupos de peñas do celta, tamén chegou ao vestiario dun equipo feminino da zona de Vigo». Revela, asimismo, que algo que le pareció curioso fue que «oprimeiro celtista en resolvelo gañou unha entrada para o próximo partido do Compos».