Smolov se salta el confinamiento y se va a Rusia tras informar al Celta

VIGO / 06/04/2020 08:02 h

Fedor Smolov se convirtió en el segundo jugador del Celta en saltarse el confinamiento y marcharse a su país, pero lo hizo de una manera muy diferente a la de Pione Sisto. Informando en todo momento al club, que pidió a la LFP un permiso especial para que el jugador pudiera viajar a Rusia por un asunto personal, pero que no le fue concedido, y comunicando al equipo vigués de todos sus movimientos. Se marchó con el compromiso de regresar a Vigo tan pronto como sea posible, pese a lo que la entidad celeste anunció que le aplicará el código interno mientras sus agentes comentaron en Rusia que el futbolista acordó su marcha con el Celta. Él mismo daba lo explicaba a noche en redes sociales.

Si Pione Sisto se fue en coche para cubrir un trayecto de 3.000 kilómetros, Smolov lo hizo en un vuelo privado que salió de Vigo en la noche del sábado y que viajó a un país limítrofe con Rusia para entrar posteriormente en su país, y con todos los papeles en regla, en coche. Fedor también tendrá que seguir ahora en régimen de aislamiento en Moscú, que fue su punto de destino.

La otra gran diferencia entre los dos jugadores célticos que se saltaron el confinamiento está en la información al club. El danés avisó de camino a casa y el ruso señaló todos sus movimientos. En este sentido, el Celta indicó en su versión oficial de los hechos que «el jugador solicitó permiso en reiteradas ocasiones para viajar a Rusia por un asunto personal», aclarando que se había solicitado ese permiso a LFP sin éxito -«el club no pudo dárselo porque LaLiga no lo autorizó»-, lo que derivó en que Smolov tomase una decisión particular de la que el club «estuvo puntualmente (informado) de sus movimientos y se fue con el compromiso de volver una vez solvente sus asuntos personales».

No obstante, en este aspecto hay un pequeño punto de fricción al apuntar ProSports Management, su agencia de representación, que «Fedor coordinó todas sus acciones con el Celta».

El delantero, que llegó al Celta en el mercado de invierno, llevaba pidiendo su regreso a Rusia desde el comienzo del confinamiento. «Pensé que tal vez me liberarían porque la cuarentena se extendió, pero no», comentó en un directo de Instagram para sus seguidores y en donde también relataba la dureza del confinamiento. «La vida se hace dura cuando estás en un país extranjero, en una ciudad extranjera, sin ninguno de tus amigos ni conocidos y ni siquiera puedes salir». Smolov es el único extranjero céltico que estaba solo en Vigo.

En aquellos momentos (menos de dos semanas de decretarse el estado de alarma) el Celta ya había propuesto a LaLiga que facilitase la salida de todos los extranjeros del fútbol español, pero sin obtener tampoco una respuesta positiva. Y hace solo un par de días, en la misma red social, Fedor Smolov comentaba con un periodista de su país que preferiría estar en Moscú, en su casa, que en Vigo pese a tener que estar también encerrado.

De su vida en solitario había trascendido, de su boca, que se levantaba tarde, que recurría a la comida a domicilio aparte de cocinar un par de cosas y que invertía gran parte de su tiempo, además de entrenar, en jugar al videojuego Counter Striker. De hecho, participó en un torneo solidario con otros deportistas rusos.