El celtismo celebra una Reconquista atípica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 28/03/2020 13:31 h

Aunque de una manera atípica en plena cuarentena, desde sus casas y sin los ingredientes típicos de esta fecha, el celtismo conmemora hoy el día de la Reconquista, festividad viguesa que además, dio nombre hace un año al reto del Celta para salvar la categoría en sus últimos diez partidos. De aquello se ha acordado hoy el club, que además repite el lunes, día en que se cumple un año de ese partido, el Celta-Villarreal con el que comenzó A Nosa Reconquista.

«Volveremos gozar coa familia e os amigos, coa música e a festa (...) co fútbol e o noso Celta.... Pero ata entón, #AFOUTEZA, celtistas! O espírito da #Reconquista está en vós. FELIZ DÍA, VIGUESES E VIGUESAS! #ANosaReconquista», escribía el club vigués a través de Twitter con varias imágenes de la previa del duelo del 30 de marzo del 2019 en el que reaparecía Iago Aspas tras la lesión.

Volveremos gozar coa familia e os amigos 💙 coa música e a festa 🎶 co sol e a @estrellagalicia 🍻 co fútbol e o noso Celta.... 😊



Pero ata entón, #AFOUTEZA, celtistas! 💪 O espírito da #Reconquista está en vós. FELIZ DÍA, VIGUESES E VIGUESAS!#ANosaReconquista pic.twitter.com/Ke9kGgl4KU — RC Celta 🏡 #QuedaNaCasa #IstoTaménÉAfouteza (@RCCelta) March 28, 2020

Previamente, conmemoraba la fecha la peña Centolos Celestes, que además celebra hoy (la fecha no es en absoluto casual) su decimotercer aniversario. «Bo día, vigueses!! E feliz 28 de marzo a todxs!! Hoxe, aínda que os chouripans e as cuncas sexan na casa, celebramos a Nosa Reconquista... E o noso aniversario!! 13 aniños xa!! E moitas festas, previas e experiencias que quedan por vivir. #AVidaCentolaÉAVidaMellor», escribían.

Bo día, vigueses!! E feliz 28 de marzo a todxs!! Hoxe, aínda que os chouripans🥖🥩 e as cuncas🍻 sexan na casa, celebramos a nosa reconquista... E o noso aniversario!! 🥳

1️⃣3️⃣ aniños xa!! E moitas festas, previas e experiencias que quedan por vivir.#AVidaCentolaÉAVidaMellor — Centolos Celestes (@CentolosdoCelta) March 28, 2020

Irmandiños, por su parte, destacaban: «Igual que hai 211 anos, recuperaremos a nosa cidade, as rúas, os bares e sobre todo as bancadas de Balaídos. Antes do que pensamos estaremos xuntos e facendo o que mais nos gusta! #OrgullososDoNoso #AfoutezaECorazón #QuedaNaCasa»

Feliz día da Reconquista, vigueses! Igual que hai 211 anos, recuperaremos a nosa cidade, as rúas, os bares e sobre todo as bancadas de Balaídos. Antes do que pensamos estaremos xuntos e facendo o que mais nos gusta! 💙💪🏻 #OrgullososDoNoso #AfoutezaECorazón #QuedaNaCasa pic.twitter.com/QeoaQnORs7 — @irmandinos1923 (@irmandinos1923) March 28, 2020

Feliz día da #Reconquista2020.

Hai 211 anos os nosos paisanos sairon á rúa a loitar pola nosa liberdade; hoxe pídesenos que quedemos nas nosas casas para loitar contra un enemigo común.

Que é máis doado?#VivaVigo#EuQuedoNaCasa pic.twitter.com/btoWCsEQLE — Celta Historia (@celtahistoria) March 28, 2020

🎉 Hoxe é o día da #Reconquista de #Vigo, aínda que non o podemos celebrar nas rúas como nos gustaría... farémolo na casa! ðŸ

Feliz día, viguesas e vigueses! 💙



🎥👇https://t.co/fbJA1lUfBQ — Historias do Celta (@historias_celta) March 28, 2020