El enfado convertido en orgullo del preparador físico del Celta B con su madre a propósito del coronavirus

Vigo 25/03/2020 12:01 h

El preparador físico del Celta B, Cristian Fernández, ha compartido a través de su cuenta de Twitter una vivencia personal relacionada con el coronavirus. Junto con un par de fotos, de una mascarilla y una pantalla, explicaba que su madre, Mari García, modista, es la creadora de esos objetos.

«Ayer me enfadé con mi madre porque me dijo que salió de casa a su taller de costura», comienza el texto de Fernández, que admite que se molestó al saber que había acudido a su trabajo. «Lo que yo no sabía era que estaba haciendo mascarillas y pantallas para darle a una prima sanitaria y que lo compartiese con sus compañer@s. El enfado se convirtió en orgullo», escribía.

Mari, de 53 años, lleva toda la vida dedicada a la costura y no ha querido dejar pasar la oportunidad de echar una mano en estas circunstancias en las que entendía que su aportación podía ser útil. Llevaba confinada desde que se decretó el estado de alarma y de forma expcepcional ha querido hacer esta aportación que enorgullece a Cristian, que explica que solo sale a hacer la compra semanal y aprovecha para acercarse al taller a confeccionar ese material para repartir entre la familia y la prima del céltico -y sobrina de Mari-, que es enfemera.

Cristian y su madre hablan a diario y cuando le dijo que había ido al taller, él pensó que seguía haciendo trabajo convencional. Ahí llegó la regañina del céltico, que le dijo que no estaba bien y que debería quedarse en casa. La respuesta de Mari, explicando que solo iba a hacer material para ayudar, fue la que hizo que el enfado se tornara en orgullo.