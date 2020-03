Aspas estaría dispuesto a renunciar a sus vacaciones para terminar la Liga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 25/03/2020 21:31 h

Denis Suárez ha puesto el colofón a su jornada como community manager del Celta con un directo en Instagram que ha compartido con Iago Aspas, Miguel Lago y Dani Martínez. El céltico ha dejado momentos divertidos, aparte de abordar algunos asuntos de actualidad.

Con Iago Aspas habló sobre el parón de Liga y el moañés expresó su postura al respecto: le gustaría jugar, pero entiende que «tal y como está el tema, que no está para bromas», se espere. «Me gusta terminar, no me gusta dejar las cosas a medias, pero tal y como está la situación hoy en día, esperaría un poco». Lo que sí dejó claro es que no le importaría jugar más allá de junio aunque tuviera que renunciar a parte de sus vacaciones: «Jugar es lo que me gusta», zanjó.

En su diálogo tuvieron tiempo para bromear sobre el papel de Kevin en el torneo benéfico de FIFA de Ibai Llanos y, más en serio, hablaron del la situación de Smolov. «Es una putada, está fuera de su casa y lleva poco tiempo. Se mudó a un piso el mes pasado y estar solo fuera de casa y entendiendo poco el idioma es jodido», dijo el moañés. Distinta es la situación de Jeison, que está en familia. «¿Viste los vídeos que sube?», se interesaba el slacendense. «¡Cómo engaña el chaval, luego le mete al asado, al solomillo y al chorizo».

Además, Iago también eligió su once histórico con jugadores del Celta, aunque advirtió que serían solo de la historia reciente y expresó dudas en algunos puestos, además de no encontrar hueco para todos los aquellos jugadors que considera que debían estar: