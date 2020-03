El celtismo pone su ingenio al servicio del reto #11decasa Aficionados forman alineaciones representando a los jugadores con objetos que tienen en sus casas

Vigo 25/03/2020 05:00 h

El confinamiento ha disparado los llamados challenge a través de las redes sociales. Son muchos los futbolista que han participado de ellos estos días -los diez toques al rollo de papel higiénico se llevan la palma- pero la afición tampoco ha estado al margen. En los últimos días se ha popularizado el titulado como #11decasa o #TeamHomeChallenge, consistente en elaborar una alineación de once jugadores representados por objetos que se encuentren en la vivienda del autor de los vídeos. Y varios celtistas han participado de este desafío que ha agudizado su ingenio.

Uno de los más exitosos ha sido el del Enrique Torrico, que propuso un equipo entrenado por Txetxu Rojo y formado por Rubén Blanco, Hugo Mallo, Jeison Murillo, Néstor Araujo, George Lucas, Makelele, Santi Mina, Gustavo López, Mostovoi, Mido y Aspas, cada uno con su correspondiente objeto:

Torrico cuenta explica que grabó el vídeo junto a sus hijos, que son los encargados de cantar los nombres de los jugadores. "Se lo pasaron muy bien buscando los objetos que identifican a cada jugador. Después de cuatro ensayos nos lanzamos a grabar y este es el resultado", explica al tiempo que aclara que algunos de los futbolistas, por cuestión de edad, ni les sonaban a los pequeños.

Cuenta que había nombres que tenían que estar sí o sí. "Aspas y Mostovoi no podían faltar. Iago lo pude resolver fácil, con Mostovoi me costó. Después empecé por la plantilla actual puesto a puesto. Algunos salían solos: Mallo, Mina, Blanco. El primer problema real fue el lateral izquierdo, entonces de acordé de George Lucas y como buen fan de Star Wars no me faltaron objetos", relata divertido. Además, explica que a Murillo lo construyó su hija "con fichas del Exin Castillos".

Aparte de su intento ha habido otros con resultados muy curiosos. Hugo Mallo aparece en varios onces siempre tirando de calendario, mientras que Orellana es asociado con una oreja, Roncaglia con ron y a Augusto alguno le manda una indirecta representándolo con unos cuantos billetes. Gustavo López es representado por un Cuervo, su apodo, pero también por una rana por la que llevaba su nombre. Son solo algunos ejemplos:

También hay otros ejemplos que, aunque no son íntegramente con célticos o excélticos -Carlos Vela es de los más recurrentes- ni elaborados por celtistas, sí tienen algunas referencias al equipo vigués, como el himno de fondo, algún jugador del once o algún elemento externo. Iago Aspas se repite en un buen número de vídeos.

