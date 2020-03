«Hacéis mejor a todo el que tocáis»

View this post on Instagram

💙 Os seus sorrisos alegran o noso corazón! Feliz #DíaInternacionalDoSíndromeDeDown! . 😊 ¡Sus sonrisas alegran nuestro corazón! ¡Feliz #DíaInternacionalDelSíndromeDeDown! . 👏 Their smiles warm our hearts! Happy #WorldDownSyndromeDay! . #AfoutezaeCorazón #FundaciónCelta #CeltaIntegra #QuedaNaCasa #QuédateEnCasa #XuntosSomosMáisFortes