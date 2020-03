Trigueros admite que jugar sin público en Balaídos puede beneficiar al Villarreal

0

Vigo 10/03/2020 14:11 h

El jugador del Villarreal Manu Trigueros ha sido el primero de los que serán protagonistas del partido entre el Celta y los castellonenses del próximo sábado en pronunciarse sobre el hecho de que este compromiso se vaya a disputar a puerta cerrada. «Es un tema nuevo para nosotros, entendemos lo que esta pasando en España y acatamos lo que diga la gente competente», indicó. Añadió que «hay que anteponer la salud al fútbol» y que por eso entienden las medidas, aunque se vaya a hacer extraño jugar sin público en Balaídos.

Preguntado por si les favorece como equipo visitante sin presencia de celtistas, dijo que a los jugadores siempre les «gusta ver el campo lleno en casa o fuera, que haya ambiente, ruido». Aunque no ocultó que «siempre favorece al que juega en casa porque le anima, apoya y empuja y el local (el Celta) no va a tener ese apoyo». No obstante, recordó que mantiene «la ventaja de jugar en su campo, en el césped al que está acostumbrado».

Más allá de eso, Trigueros asume que es una final para ellos de cara a sus aspiraciones europeas. «Perdimos una oportunidad el otro día en casa y nos fuimos dolidos. El objetivo es entrar en Europa y tenemos que ir a ganar como sea porque llevamos tres derrotas consecutivas», recordó. Además, recordó que han competido en todos sus partidos fuera de cara y ve a su equipo capaz de enlazar varias victorias seguidas como hicieron en otras ocasiones.