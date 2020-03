El Celta cierra al público el acceso a A Madroa y Balaídos siguiendo las consignas de Sanidad

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 10/03/2020 20:00 h

El Celta ha comunicado esta tarde que, por recomendación de LaLiga y siguiendo las consignas de Sanidad, cerrará al público el acceso a las instalaciones de A Madroa y Balaídos como medida de prevención sanitaria. Esta medida se extiende a todos los actos de jugadores y a los partidos de las categorías inferiores que se disputen en las instalaciones. Por este motivo, no se celebrarán las ruedas de prensa previstas de jugadores y entrenador durante al menos las próximas dos semanas, el mismo período de tiempo en el que se disputarán los partidos del campeonato a puerta cerrada.

A mayores, la entidad informa de que LaLiga ha anunciado a los clubes que no será posible facilitar el acceso a los estadios de fútbol de los medios de comunicación, por lo que tampoco habrá comparecencias en sala de prensa ni zona mixta tras el Celta-Villarreal de la próxima jornada. No se podrán tomar imágenes ni en el partido ni en los entrenamientos de la semana al no poder acceder los medios.