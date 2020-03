Óscar: «Si no seguimos con nuestra filosofía en Getafe, les daríamos ventaja»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 06/03/2020 13:26 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, destacó esta mañana la dificultad de la visita al campo del Getafe, donde «solo han ganado los tres primeros». «De un equipo así te preocupa todo: que aprieta mucho, intenta robar mucho en campo contrario, pone buenos centros, ha marcado muchos goles de estrategia. No solo hacen una cosa bien, tienen varias, si no, no estarían tan arriba», valoró el preparador del equipo.

Con la duda de Beltrán por un golpe en el pie, Aspas es una baja confirmada y sensible a la que también se refirió el preparador. «Es difícil encontrar en el fútbol mundial muchos jugadores del nivel de Iago, pero va a jugar en otro y tengo confianza en él», comentó al respecto.

Para tener opciones, considera que su equipo debe ser intenso, porque si no «es imposible ganar contra estos equipos. Pero en ningún caso cree que el éxito en el Coliseum pase por renunciar a su idea. «Debemos seguir con nuestra filosofía, hay que seguir con lo que estamos trabajando, si no ellos nos llevarían la ventaja de que hacen algo que llevan tiempo haciendo».

Preguntado por la manera de jugar del rival, dijo que las respeta todas. «Para mí todo es fútbol, cada uno utiliza las armas que puede o que tiene para ganar partidos. No están en la posición que están ni en octavos de Europa League por eso, hace muchas cosas bien». También elogió al plantel: «Es un rival intenso, juega cada partido como si fuera una final, tiene una plantilla muy alta, de excelente nivel. Al tener una gran plantilla puede ir rotando y no se nota».

Insiste Óscar en la idea de que, pese a estar fuera del descenso, aún no está nada dicho. «No podemos estar relajados en ningún momento, quedan jornadas y muchas cosas pueden pasar. No podemos sacar pecho porque todavía no hemos hecho nada», recalcó. Además, no hace cuentas del mismo modo que le pide a sus jugadores que tampoco las hagan. «Si les pido que no miren la clasificación, no lo voy a hacer yo. Todos tenemos partidos complicados y nos jugamos cosas. La dificultad de cada encuentro es altísima».

Sobre los malos precedentes para el Celta en este campo, indicó que Óscar: «La suerte en el fútbol es que puedes tener unas estadísticas muy buenas y un día se rompen, como las malas. Sabemos la dificultad de ganar allí, solo lo han hecho los tres primeros», recordó.

Por último, en cuanto a la polémica de Balaídos, no entró a valorar si el municipal vigués es o no un estadio digno de Primera. «No me toca valorarlo, quiero que tenga comodidades para que la gente venga; cuanta más gente haya, más gente nos ayudará», apunta.