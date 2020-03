Bordalás: «No es bueno para el fútbol no poder disfrutar de Iago Aspas»

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 06/03/2020 18:21 h

El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró este viernes en rueda de prensa que no es bueno para el fútbol que un jugador como Iago Aspas, sancionado esta jornada, no pueda enfrentarse a su equipo. El preparador del conjunto madrileño alabó a su próximo rival, el Celta, al que consideró un conjunto muy complicado, y lamentó que no pueda jugar una de sus máximas estrellas, el delantero Iago Aspas.

«No nos fijamos en las bajas del rival. El Celta es un gran equipo, tiene una gran plantilla y va a ser difícil. A nadie se le escapa que Aspas es un gran jugador. Siempre queremos que estén los mejores, no es bueno para el fútbol no poder disfrutar a un jugador como Iago Aspas», dijo. «El Celta es un equipo muy bien dotado técnicamente, con jugadores de nivel individual muy buenos. Están jugando con defensa de cinco con tres centrales y con dos carriles que defensivamente han mejorado notablemente. Son de los que menos han encajado en lo que va de año. Eso demuestra que va a ser un equipo difícil. Tienen muchos argumentos ofensivos y juegan bien», agregó.

El técnico azulón declaró que su equipo ha tenido más tiempo para preparar el partido después de tener una semana sin partidos de Liga Europa y aseguró que es «positivo» disponer de más entrenamientos de cara al siguiente duelo. «Tenemos una gran oportunidad para seguir estando en los puestos de arriba. Lo importante es seguir sumando puntos. No hay que olvidar que venimos de una derrota como local contra el Sevilla y tenemos ganas de ganar ante nuestra afición», indicó.

«Si hacemos un gran partido, podemos lograr una victoria que nos consolidaría en los puestos de arriba. Pero no va a ser fácil. A pesar de que el Celta está abajo y de que ha estado en puestos de descenso en algún momento, es un gran equipo», apuntó. También habló sobre el buen nivel de sus cuatro delanteros, Deyverson Silva, Jaime Mata, Ángel Rodríguez y Jorge Molina. Para Bordalás, no es «un dolor de cabeza» tener que dejar a dos de los cuatro fuera del partido.

«Somos de los pocos equipos que juega con dos delanteros. Hay una competencia sana e importante. Sé que el que no juega de inicio no está contento. Pero estamos contando con todos. Muestran ilusión», comentó. Asimismo, reconoció que si en verano le hubiesen dicho que en marzo el Getafe iba a enfrentarse al Inter en los octavos de final de la Liga Europa y que iba a ser cuarto, habría pensado que posiblemente eso era una locura.

«Siempre hace ilusión estar lo más arriba posible y en competición europea. Era inimaginable estar así en el mes de marzo, pero el fútbol es eso. Queda mucho, seguimos pisando el suelo, no hay que caer en la euforia. Queda campeonato, la Liga es dificilísima, en Copa los grandes se quedan fuera y cualquier equipo te puede ganar. Mucha ilusión y mucha humildad».

Preguntado por la presencia de Mauro Arambarri y de Damián Suárez en la convocatoria de Uruguay, manifestó estar muy «alegre» por sus dos jugadores y comentó que cuando «las cosas se hacen bien», todos en su equipo salen beneficiados. «Esa es la realidad. Damián hace las cosas bien desde hace varias temporadas y ha tenido premio. Mauro es un jugador que vino después de dos años en Francia sin protagonismo. Ha ido creciendo el año pasado, ha dado un paso al frente. Están disputando la Europa League y bien clasificados en Liga. Eso ha servido para que su seleccionador les llamara y quiere decir que las cosas se están haciendo francamente bien».

Sobre si siente que su trabajo es reconocido, explicó que siempre ha sentido «satisfacción» por la gran labor que ha podido hacer desde la máxima honestidad posible y añadió que a nadie se le escapa que el Getafe está haciendo las cosas muy bien. «Somos humildes, pero siento ese reconocimiento igual que yo siempre reconozco el trabajo de los equipos rivales cuando hacen las cosas bien. Nosotros lo estamos haciendo bien, en una Liga atractiva con sorpresas como la del Getafe, es buenísimo», concluyó.