Rubén: «O apretábamos los dientes o no había vuelta atrás»

vigo 04/03/2020 14:01 h

Rubén Blanco fue uno de los primeros en dar la voz de alarma sobre la situación del Celta y después de sumar ocho puntos de los últimos doce volvió sobre el tema. «E el vestuario hablamos mucho y sabíamos que después de la mala racha que teníamos había que aprentar porque sino íbamos a llegar a un punto en el que no habí vuelta atrás», indicando que son plenamente consciente de lo que está en juego: «No somos tontos y sabemos que nos estamos jugando muchísimo».

De la mejoría defensiva experimentada por el Celta destacó dos aspectos. El primero, que además de encajar menos, apenas conceden ocasiones: «Creo que en la faceta defensiva por nuestra forma de jugar siempre sufrimos un poco más, pero además de no estar encajando, la verdad es que estamos reibiendo pocas ocasiones». El segundo aspecto alude al colectivo: «Todos nos concienciamos. Si ves los datos parece que afectan solo a la defensa o al portero cuando es un dato del colectivo. Defendemos todos, los once somos conscientes de que no encajar en una liga tan complicada como la española es clave».

Preguntado por el partido del Getafe,el rival del sábado, descartó que les pueda descentrar la competición europea: «Tienen una gran plantilla y juegue quien juegue va a ser igual de complicado el partido. El ejemplo es el último partido ante el Mallorca, en donde venían de jugar en Europa y ganaron 0-1».

Por último elogió la capacidad de Murillo, el liderazgo de Rafinha y admitió que suplir a Iago Aspas, ausencia por cinco tarjetas, es muy difícil.