Néstor Araujo: «Necesitamos un poco más de garra»

Vigo 01/03/2020 12:34 h

El céltico Néstor Araujo valoró el empate conseguido ante el Granada en declaraciones a Movistar tras el partido de Los Cármenes. El defensa mexicano se mostró crítico, poniendo el foco en que les había faltado intensidad y que necesitan más regularidad para conseguir sumar de tres fuera de casa.

«Necesitamos tener un poco más de corazón, de garra, no podemos ser tan irregulares, por momentos sí y por momentos no», indicó en su análisis el central, uno de los fijos en las alineaciones de Óscar García Junyent. Pidió que el equipo sea «más intenso, porque calidad hay». «Si no le pones corazón y chispa, no vas a ganar», añadió.

Aun así, Néstor dijo que el equipo está trabajando bien. «Nos faltó una marcha más para confirmar lo que veníamos haciendo. Por la situación en la que estamos, es importante sumar fuera de casa, y más ante un equipo como el Granada», recalcó.

En cuanto a la mejora en defensa, indicó que Óscar les explicó muy bien la manera en que quería que trabajaran para mejorar los números de goles encajados. «Lo hemos entendido muy bien», señaló.