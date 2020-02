Las peñas del Celta se reunirán mañana para tratar el nuevo retraso en la reforma de Marcador

0

Vigo 27/02/2020 14:15 h

La Federación de Peñas do Celta ha convocado a sus miembros para una reunión que tendrá lugar este viernes por la tarde. El motivo de la asamblea es abordar el nuevo retraso en las obras de reforma de la grada de Marcador que ha anunciado en las últimas horas el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que ha generado un gran malestar en buena parte de los peñistas.

«Un grupo de peñas inscritas nesta Federación, ante as declaracións realizadas polo alcalde de Vigo con respecto á obra do estadio de Balaídos comentando o novo retraso da obra de Marcador, solicita manter unha reunión», comienza la comunicación enviada a las peñas. Y se explica que, ante esta demanda, desde el organismo se ha decidido convocar una reunión para mañana mismo «ante a urxencia do tema a tratar».

Desde las peñas se expresa «hartazgo» ante «palabrería y retrasos» en este asunto. Su idea es «tomar medidas» para expresar su malestar, aunque la naturaleza de estas acciones se decidirá en el encuentro convocado. En las últimas horas, a través de las redes sociales, han resurgido las críticas al Concello de Vigo por este tema.