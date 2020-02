«Tenemos que ir a Granada como guerreros»

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 26/02/2020 15:31 h

Jeison Murillo valoró hoy en rueda de prensa la importancia de los últimos resultados cosechados por el equipo, poniendo eso por encima de lo individual. «A nivel personal es bueno sentirme bien, porque así puedo aportar al equipo y poner todos nuestro granito de arena, eso es lo que está dando los resultados», indicó el central. Considera que el equipo «ha mejorado y a nivel de talento e individualidades tiene mucho por dar». «Tenía la sensación de que en cualquier momento podía cambiar para bien y se ha visto», añadió.

Para el defensa el gran cambio del equipo reside en «el optimismo, las ganas de creer en cada uno de los que hacemos parte de la plantilla», así como la conciencia de que hay equipo para más. No olvidan que el descenso «está ahí», pero la idea es «ir paso a paso, dar el máximo por este escudo e ir en cada partido a muerte» para sacar resultados positivos.

Preguntado por cómo se puede llegar a un equipo mediada la temporada y liderar al equipo en tan poco tiempo, Murillo indicó: «Venía a un equipo que no estaba moralmente en la mejor forma, soy un jugador positivo, me gusta ganar, eso contagia. El equipo tenía y tiene que creer porque tiene talento para no estar en los puestos que se encuentra». También cree que le favoreció volver a una liga que ya conocía.

Murillo comentó sobre la defensa de tres centrales que lo importante es acatar la idea del míster, mientras que del Granada recordó que está en «un excelente momento, ganando por mucha diferencia». Pero llamó a centrarse en ellos mismos: «Tenemos que trabajar e lo que sabemos, en plantear las ideas de juego, ir allá y sacar un buen resultado».

En lo personal, Murillo ha pasado de apenas tener protagonismo en su actual equipo a jugarlo todo en el Celta. «No era una época mala, en la vida muchas veces no se va por un camino excelente, hay momentos en que las cosas no salen pero no quiere decir que sea malo. MI familia tiene salud, eso es positivo. Vengo acá con la intención de retomar la continuidad futbolística y coger ritmo de competencia y aprovechar la oportunidad que me da este club».

Recordó que todos los partidos con complicados y Granada cuenta con «el plus de una afición eufórica». «Conozco el club, el equipo, la ciudad, tenemos que afrontarlo como once guerreros para sobrepasar a un equipo que está en una buena racha», indicó. Cree que será clave «estar concentrados todo el tiempo».

Sobre el coronavirus: «La situación es alarmante»

Murillo aseguró preguntado al respecto que la propagación del coronavirus ha provocado que la situación en Italia sea «alarmante», aunque sus excompañeros de la Sampdoria le han trasladado que están «tranquilos».

El central llegó a mediados de enero al Celta procedente del conjunto genovés. «Hablé con algunos compañeros de Génova y obviamente es alarmante la situación, pero son temas que se controlan a nivel de la ciudad. Los jugadores están tranquilos pero también hay que estar atentos, la seguridad de la familia de cada uno es primordial. Espero que se solucione todo cuanto antes», declaró Murillo en rueda de prensa.