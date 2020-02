«Me siento un líder y me gusta esa responsabilidad»

0

Vigo 25/02/2020 13:58 h

Rafinha Alcántara se siente un líder en el Celta actual. En una entrevista concedida a La Liga, el céltico recuerda que en su anterior etapa en el club, en la temporada 2013/2014, «era un niño con un papel en Primera División por primera vez y la ilusión de mejorar y crecer». Aactualmente su rol es diferente: «Ahora tengo otro estatus de líder, me siento así, es lo que se me ha pedido. Por la edad, aunque sea joven, so y de los más veteranos del equipo. Eso da una responsabilidad que me gusta», explica.

Recuerda Rafinha que conocía a casi todos sus ahora compañeros, así como la estructura del club y la directiva. «Cuando surgió la posibilidad de venir, que fue justo al final del verano, no es que no lo dudara, es que sabía que si me iba del Barça, aquí me sentiría como en casa», indica. Y añade que con los jugadores que había «la elección fue mucho más fácil».

De la época en que su padre vestía la camiseta del Celta recuerda que era «muy pequeño», pero no lo ha olvidado. «Recuerdo nombres de máximo nivel, jugadores de altísima calidad, un equipo muy bien estructurado y fuerte en todas las posiciones», dice. En esa época se forjó su celtismo. «He venido de pequeño a Balaídos, he soñado jugar en ese campo. Es un sueño para mí, uno de mis sueños».

Alcántara comenta que «todo el mundo sabe el equipo que montó el Celta y los jugadores que tiene», pero que deben «demostrar más». «Estando unidos creo que podemos sacar esta situación y creo al 100 % que es lo que va a pasar. Lógicamente, por calidad deberíamos estar más arriba, pero el fútbol es así, y o lo demuestras, o no sales».

Constata Rafinha que la mejora que necesitaban ya se está produciendo. «Sabíamos que teníamos que mejorar y creo que estamos mejorando, por eso confío plenamente en este equipo. No queda otra que dar el máximo de nosotros y con la idea de juego que tenemos, podemos ganar a cualquier equipo», destaca. Apunta que deben «seguir con la dinámica de los últimos partidos» y buscando la victoria, que es «lo más importante».

Al centrocampista le da tranquilidad la manera en que está trabajando el equipo. «Dentro de la situación mala, me tranquiliza el jego que estamos creando. Hemos mejorado muchas cosas muy importantes, pero lo principal es marcar goles y sumar tres puntos», subraya. Considera que ha habido «un cambio táctico, de actitud y de idea de juego, que es diferente a la de hace meses».

Por eso cree que la solución a los problemas que habían tenido a lo largo de la temporada ya la tienen en su mano. «Ya lo estamos haciendo. La actitud de los entrenamientos es buena, el nivel es alto. Y a partir de los entrenos se lleva a los partidos. Me preocuparía si estuviéramos tristes, cabizbajos, sin ganar de mejorar, pero Óscar está siendo bueno en ese sentido», afirma.

De su actual entrenador, dice que ha sabido «ver las características de cada jugador» y crear las formaciones en función de eso. «Nos ha dado una calidad y una seguridad superior», opina. «Creo que hay un proceso de conocer a los juadores, pero lo veo muy bien, nos ha dado muchísimo, tiene las ideas muy claras y era lo que necesitábamos, alguien que nos pusiera las pilas y con quien tuviéramos una idea de juego clara».ç

Aspas, «un maestro, un fuera de serie»

Sobre Iago Aspas dice que es «un maestro, un fuera de serie». «Todo el mundo sabe de su nivel, lo demuestra cada año», añade. También tiene palabras de gratitud para la afición: «Es increíbel, es de agradecer. Recuerdo el primer partido de Bradaric, que preguntaba si el recibimiento era normal. Le expliqué que es algo que hace la afición para unirnos y motivarnos. Se agradece especialmente cuando la situación es mala».

En lo personal, asegura que cree que puede dar «muchísimo más. «Puedo estar mejor, ser más decisivo. Voy a trabajar para eso, ahora sí que me siento al 100 %», comenta. De ahí que su idea sea «sacar el máximo» de él mismo para ver hasta donde puede llegar y «ayudar al Celta con toda la responsabilidad que conlleva».