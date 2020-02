El Celta se da un baño de masas bajo la lluvia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La VOz

Vigo 25/02/2020 12:45 h

El Celta comenzó esta mañana a preparar el partido frente al Granda del próximo sábado. Minutos antes de las 10.30, Roger García Junyent saludaba a los presentes y les explicaba que el equipo sadría un cuarto de hora más tarde por estar primero trabajando en el gimnasio. Así fue, pero antes los presentes pudieron entretenerse con los ejercicios de los porteros, los tres del primer equipo más el del filial Dragan Rosic, que también se puso a las órdenes de Nando Villa.

Así salían los célticos a entrenar hace unos minutos, tras trabajar en el gimnasio. Los porteros saltaron antes. Pione cogía fuerzas justo antes de empezar. Están Yeboah y Rosic, del filial, y muchos celtistas pese al mal día. pic.twitter.com/V8GPFKMMlG — Grada de Río (@gradaderio) February 25, 2020

A medida que pasaban los minutos, y pese a una intensa lluvia que no dio tregua durante toda la mañana, fueron apareciendo más aficionados de todas las edades, especialmente niños aprovechando las vacaciones de Carnaval y el día festivo. En algunos casos, llegados desde fuera de Vigo, como la familia de Vedra que consiguió hacerse con la dudadera de Aspas tras la sesión (en la que no estuvo Denis Suárez, pese a que no aparece en el parte médico, y sí el jugador del filial Yaw Yeboah).

Porque una vez finalizado el entrenamiento, todos los célticos accedieron durante un buen rato a hacerse fotos y a firmar a los numerosos seguidores congregados. Aspas, sin tregua entre posado y posado, fue como siempre el más solicitado, aunque Pione Sisto, Smolov y Hugo Mallo también estuvieron un largo espacio de tiempo atendiendo al celtismo.