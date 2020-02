Óscar: «Si no destacan todos, no ganas un partido como el de hoy»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 22/02/2020 15:43 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, destacó el rendimiento de sus jugadores y el esfuerzo que realizaron para conseguir los tres puntos ante el Leganés a pesar de estar en inferioridad desde el minuto 21. «No puedo decir nada negativo de ningún futbolista de los que han jugado, lo han dado todo. Nos hemos quedado con diez y han hecho un esfuerzo increíble», valoró el técnico.

Recordó, preguntado por el hecho de que antes necesitaban muchas ocasiones para marcar y en esta ocasión tuvieron efectividad total, que «el Leganés es un equipo al que es difícil hacerle ocasiones» y que cualquier análisis debe partir de que jugaron la mayor parte del tiempo con diez. «Hemos hablado en el descanso de que tendríamos alguna ocasión y teníamos que estar concentrados. Así h sido, le ha caído el balón a Iago y luego hemos defendido bien», indicó. Agregó que «lógicamente» no pudieron hacer su juego con un hombre menos. «Hay partidos en Primera que se ganan así y así hemos ganado».

Preguntado por cómo logró calmar la histeria en el descanso tras la expulsión, explicó cómo lo había planteado. «Teníamos claro que no podíamos continuar así. Nos estábamos centrando en otra cosa que no era jugar el partido y podemos protestar fuera, pero dentro tienen que tener la mentalidad de seguir con el partido, como así ha sido», celebró. Considera que sus futbolistas hicieron «un buen partido», aprovechando la ocasión que tuvieron «y no concediendo prácticamente nada a un equipo con once».

El entrenador del Celta admitió que la jugada de Bradaric no le había parecido merecedora de tarjeta roja. «No me ha parecido expulsión, van los dos a la disputa del balón, el jugador del Leganés está con pierna levantada. Me pareció más expulsión la de Bale», dijo evocando la acción sobre Rafinha del partido de la jornada anterior frente al Real Madrid en el Bernabéu.

A su juicio, su equipo compitió bien y tuvo «el premio que no estaba teniendo» antes de las últimas tres semanas donde ha cosechado resultados positivos. «Si me puedo poner algún mérito, es intentar sacar siempre lo mejor de cada jugador. Hay jugadores que han dado un salto, jugadores que están a un grandísimo nivel y eso solo puede beneficiar al conjunto, que es lo que nos interesa», señala.

Mencionó Óscar a varios jugadores por su papel en este partido, como «Murillo, Néstor, Hugo, Lucas, que defensivamente ha sido un partido bueno». Y continuó con «Okay, que ha dado un paso adelante, Denis que llevaba tiempo sin jugar y ha estado a un buen nivel, y físicamente bien en un partido poco propicio para él con diez hombres ha hecho todo lo que tenía que hacer». Mencionó, asimismo, a Mina, «solo ha estado los últimos minutos, pero ha hecho un gran trabajo». «Destacaría a todos, si no destacan todos no puedes ganar el partido de hoy».