Aspas: «Estamos competindo ben no 2020 e é o premio ao traballo»

Vigo 22/02/2020 19:02 h

Iago Aspas reconoció que les costó sacar los tres puntos con uno menos desde el minuto 20 y ante un equipo «aguerrido, ao que case parecía que lle valía o empate porque non sacaron a liña de cinco menos nos últimos minutos que tiñan que arriscar». Destacó el trabajo del equipo, especialmente en lo que va de año. «Xa dixen que desde hai unhas semanas, neste 2020, o equipo estaba mellorando moito e estes sete puntos de nove dino claramente», indicó.

No cree que el Leganés quede fuera de combate y como ejemplo puso el caso del propio Celta la pasada temporada. «Hoxe levaron un golpe, e coa perda do seu dianteiro, pero queda moita liga e moitos partidos. Nós o ano pasado estabamos medio mortos a falta de dez xornadas, sacas dous resultados positivos e pódense volver a meter, por suposto», indicó.

Aspas era consciente de que «cun xogador menos, tendo esa vantaxe, ían botar balóns arriba buscando ao seu dianteiro, moita segunda xogada». Eso les obligó a convertirse también ellos en un equipo aguerrido. «Estamos competindo ben neste 2020 e é o premio ao que levamos traballado nos últimos meses».

En cuanto a si ve similitudes con el partido frente al Villarreal de la temporada pasada, recordó que también fue comparado con el del Sevilla de hace quince días. «Xa me fichestes esa pregunta. Vexo similitudes, o equipo gañou, saíu do desenso, vaise contento e creo que con merecemento. Só fixemos un tiro a porta, puidemos facer máis, pero tampouco eles tiveron moito máis cos dous achegamentos estando once contra once», resumió.

Aspas cree que al equipo le faltaba venirse arriba, «crernos bos xogadores, non só polo nome, dentro do terreo de xogo. Imos a todos os balóns divididos, con desmarques, indo ao espazo, vindo ao pé... Moitas características do guion do partido que nos dá o míster está saíndo».

Sobre la tarjeta a Bradaric no ocultó que «vendo as imaxes queda claro que é vermella, dálle no nocello», pero recordando que la de la semana pasada a Bale «era peor, unha entrada por detrás», y que se le vino a la cabeza. «Os árbitros teñen que tomar decisións con altas revolucións e ás veces é difícil», argumentó. También tenía presente que con sus cuatro amarillas «non podía protestar moito máis».

Sobre el gol, admitió que llegó en un partido que no estaba sendo «moi bo» por su parte y que le dio «en semifallo, pero foi a onde tiña que ir». Comentó que con la expulsión el Leganés se vio obligado a dar un paso adelante y le costó «levar a manixa».