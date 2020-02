El Celta anima a sus abonados por correo electrónico a asistir a Balaídos el sábado

0

Vigo 20/02/2020 17:22 h

Los abonados del Celta han recibido esta tarde un correo electrónico del club donde se les recuerda la importancia del duelo de este sábado frente al Leganés y se les anima a asistir al partido. «Non necesitamos explicarche a importancia que ten o teu apoio para o equipo. Sábelo mellor que ninguén, como sabes que xuntos somos máis fortes», comienza la comunicación enviada por la entidad.

Continúan afirmando que afrontan esta «fase decisiva» con «o equipo ao alza, ilusionado e enteiro grazas á afección». «Necesitamos a túa enerxía no campo, que o estadio estea cheo para que, unha vez máis, o voso apoio leve ao equipo á vitoria», añaden.

El club hace un llamamiento directo: «O teu asento non pode quedar baleiro. De cada butaca debe emanar ese fío de alento que, unido aos demáis, convértese no vento imparable do celtismo que os nosos rivais envexan. A forza de Abanca Balaídos descansa en vós». También Aidoo llamó ayer al celtismo a acudir en masa al estadio.

Este mensaje enviado de manera invididual se suma al que lanzó a través de un vídeo publicado en las redes sociales el presidente de la entidad, Carlos Mouriño, a principios de semana. En él daba las gracias al celtismo por su apoyo y señalaba que ha conseguido cosas que parecen imposibles.

Con el mismo objetivo, el club anunció una rebaja con respecto a los precios habituales tanto en para este partido como para el siguiente que jugarán en Balaídos, frente al Villarreal y cuyo horario se ha anunciado hoy.