«Alguna gente celebraba lo que pasó con Zidane y me sentí mal»

Vigo 19/02/2020 15:53 h

El choque que tuvo con el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, en el partido del sábado fue uno de los asuntos que centraron la rueda de prensa de Josehp Aidoo esta mañana. El jugador, en un lance del juego, tiró al suelo al entrenador, golpeándole con una bota en la boca. Ayer le pedía perdón a través de las redes sociales.

Ya esta mañana, Aidoo explicaba que le hubiera gustado disculparse el mismo domingo, pero que no tuvo oportunidad a la conclusión del encuentro. «Quise hablar con él, pero con la tensión del partido se fue adentro directamente enseguida y no me pude disculpar, por eso lo hice a través de las redes sociales», aclara.

Reveló, además, que le sorprendió la repercusión que el momento tuvo en redes sociales y que el hecho de que se convirtiera en viral le hizo sentirse mal. «Era un lance del juego, un accidente que no podía parar. Alguna gente lo celebraba, todo el mundo lo compartía y me sentí mal. Cuando pasó no me di cuenta», recalca.

Al ser preguntado sobre si hubo comentarios o bromas al respecto en el vestuario, lo negó por completo. «Nadie pensó en eso cuando volvimos a los entrenamientos porque sabían que yo estaba triste con eso y nadie bromeó».