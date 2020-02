Óscar García: «Antes de salir, no nos vale el empate en el Bernabéu»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 15/02/2020 13:10 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, ha dejado claro en su comparecencia previa a visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu este domingo que su equipo va a ir con la idea de sumar los tres puntos y que, a priori, la igualada no sería un buen resultado: «El empate es con lo que comenzamos el partido. Nosotros queremos ganar, luego según cómo vaya el partido puedes valorar si es bueno o no, pero antes de salir, no», indicó el técnico.

Óscar se dezhizo en elogios al Real Madrid, avisando de su peligrosidad. «Son dos de los mejores equipos de Europa, nunca sabes cuál es el mejor momento para cogerlos. Vamos con ilusión y confianza, creyendo que podemos ganar», comentó haciendo extensivo este análisis al Barcelona, frente al que comenzó en el Camp Nou su actual etapa en el Celta.

La receta del catalán para conseguir un resultado satisfactorio en Madrid pasa por «hacer las cosas bien» y conseguir «95 minutos de concentración total». «El Madrid hay momentos que te somete. En esas situaciones va a depender el resultado que podamos sacar allí», señaló. También subrayó que su equipo tiene «una idea muy clara de cómo jugar todos los partidos».

Recordó Óscar que «al Madrid los baches de no marcar le duran poco» y que frente a la Real Sociedad pudieron haber remontado. «Pueden crear una ocasión de la nada por los jugadores que tienen», destacó. El aspecto psicológico será clave para los suyos, considera: «Tenemos que ser fuertes mentalmente, si no lo eres, no sales de ahí. Estamos compitiendo bien, jugando bien, los futbolistas saben cuál es el camino».

No reveló su apostará por la defensa de cinco al poder contar con Murillo, que ha entrenado ya sin molestia alguna en los últimos días -confirmó- y que ayer recibió el alta. «Analizamos muchas cosas, analizamos al rival y cómo estamos nosotros. El Madrid tiene muchas virtudes y algún defecto. Hemos trabajado varios sistemas esta semana», se limitó a responder.

Tampoco aclaró la posición de Okay y si puede volver a convivir sobre el terreno de juego con Bradaric como en la recta final del duelo de la pasada jornada frente al Sevilla: «A Okay le gusta jugar un poco más adelentado, pero puede hacerlo en varias posiciones». De Bradaric indicó que deben «reforzar las cualidades de cada jugador en beneficio del equipo».

En cuanto a si es el mejor momento desde su llegada, admitió que haber logrado sumar tres puntos cambia algunas cosas. «La semana que ganas es mucho mejor porque tienes premio al trabajo hecho. El equipo está en línea ascendente y así tenemos que continuar».

Además, reiteró su confianza en que Denis recuperará su mejor nivel y aseguró que Pape es ahora un jugador más, al que valoran en el aspecto deportivo y que puede tener opciones de jugar cuando el cuerpo técnico vea la oportunidad de que lo haga.