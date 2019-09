Alexander Mostovoi: «Los jóvenes creen que jugué al hockey»

0

La Voz de Galicia MÍRIAM VÁZQUEZ FRAGA

Vigo 12/09/2019 14:48 h

Ya han pasado 15 años desde que Alexander Mostovoi, al que solo Aspas ha logrado desbancar a ojos de cada vez más aficionados como el mejor futbolista de la historia del Celta, terminó su etapa en Vigo. Lo hizo tras ocho temporadas que incluyeron varios de los capítulos más gloriosos del club.

«Siempre estoy pendiente de los partidos, el Celta me dio mucho y va conmigo siempre», proclama. De hecho, admite que se le hace raro sentir que sigue presente para mucha gente cuando se trata del Celta. «Pasan los años y me extraña que me sigan llamando para preguntarme por esas cosas. A veces pienso que es imposible que haya pasado todo eso conmigo porque la vida pasa muy rápido», dice.

A día de hoy, Mostovoi , que vive en Rusia, continúa estrechamente vinculado al deporte. Y no solo al fútbol. Aunque en su día expresó su deseo de ser entrenador y lamenta las dificultades que tiene para encontrar una oportunidad en esa faceta, actualmente trabaja como comentarista televisivo en partidos de equipos rusos. «No es un trabajo fijo del que puedas vivir, una semana te llaman para tres partidos y otra no hay ninguno. Me gustaría poder trabajar día a día en un equipo de fútbol. Tengo muchos años de experiencia, pero la vida es así».

Además, tampoco ha abandonado la práctica del deporte. «Los más jóvenes ven las fotos que subo y creen que soy un exjugador profesional de hockey en vez de un exfutbolista», revela con humor. En realidad, sus frecuentes publicaciones en las que se le ve practicando este deporte responden a su participación en la Liga Nocturna para rostros conocidos del mundo del cine, la cultura y el deporte.

Esta competición, una especie de pachanga entre estrellas rusas, recibe el nombre de Ice Wolves y Alexander Mostovoi deja patente a menudo que disfruta de lo lindo con esta actividad. Entre los participantes está también el patinador ruso Eugeniy Pluschenko, campeón mundial y olímpico. «Es más acorde a mi edad. Lo disfruto mucho porque el deporte es lo que te mantiene vivo», reflexiona.

Pero no es esta la única faceta que puede resultar sorprendente de Mostovoi. En los últimos tiempos ha hecho también una incursión en el cine como asesor en una película rusa sobre el exfutbolista Eduard Streltsov en la que además fue extra.

A España -donde aún vive su hijo Sacha, jugador del Estepona la pasada campaña- hace tiempo que no viaja el Zar, y menos a Vigo, pero el cariño del celtismo le sigue llegando casi a diario a través de las redes. «Me hicieron sentir en casa y sigo recibiendo muchas palabras amables de la afición del Celta. Pese a los cristos que montamos el primer año, supieron entender que son cosas del fútbol», afirma.

