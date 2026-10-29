El reportero de Telecinco Raúl Triguero y el apoderado de Cayetano Rivera, entre los desaparecidos tras el accidente de trenes en Toledo

Raúl Triguero, en la fiesta final de ¡Sálvame!, junto a (de izquierda a derecha), José Antonio León, Omar Suárez y Ion Aramendi, en junio del 2023 Francisco Guerra | Europa Press

Poco a poco se van desvelando las identidades de algunos de los desaparecidos tras el accidente de ferroviario ocurrido en Toledo. La cifra oficial de víctimas mortales provisional es de 69 y la Guardia CIvil ha recopilado 64 denuncias de personas con las que no han logrado contactar en las últmas horas y que viajaban en los trenes accidentados. Entre los desaparecidos se encuentran varios nombres de personas conocidas, como es el caso de la exministra de Trabajo Fátima Báñez, que viajaba a Sevilla en el tren Iryo que fue embestido a gran velocidad por el AVE. Se sabe que la actual presidenta de la Fundación CEOE iba abordo de unos de los vagones que resultaron más dañados.

Otro de los nombres de desaparecidos que más conmoción ha generado es el de Antonio Vázquez, muy conocido en el mundo de los toros. Es el hermano de Curro Vázquez, conocido diestro, y además apoderado actual del torero Pablo Aguado, que estaba toreando en Perú, que ya ha emprendido el viaje de vuelta a España. Antes lo ha sido de Cayetano Rivera, del que también es familia ya que está casado con Pati Dominguín, prima de Carmen Ordóñez, madre de Fran y Cayetano Rivera. También viajaba en el tren Iryo y se dirigía a la ganadería de Núñez del Cuvillo para ver toros de cara a la próxima temporada, según apuntan varios medios. Su familia se ha repartido por varios hospitales para tratar confirmar si se encontraba entre los heridos más graves que siguen ingresados. Hubo un momento en que trascendió, de manera errónea, que se hallaba entre este grupo de víctimas, pero finalmente no se confirmaba su aparición. «Hay un descontrol total. El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí no está. Nadie sabe nada. Pensamos si lo han derivado a Madrid. Pero toca volver a empezar y nos tememos lo peor. Es un horror», aseguró su hijo Fran Vázquez, ante las informaciones contradictorias sobre su paradero.

El reportero Raúl Triguero, conocido por haber sido por sus apariciones en ¡Sálvame! durante un tiempo, también se encuentra entre los desaparecidos que viajaban en los trenes. En su caso viajaba a Sevilla para realizarle una entrevista a Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y exmarido de Rosa Benito, para su emisión en el programa ¡De viernes!. Su entorno cercano coincide con el de Antonio Vázquez en el «horror» que están viviendo ante la falta de noticias sobre él. «Seguimos sin saber nada de él», reconocen.

En los dos trenes afectados también viajaban el actor Manuel Bandera, que contó en varios medios cómo había vivido el accidente, y el arquitecto Joaquín Torres, que narró a La Voz cómo vivió la tragedia. Siento que he vuelto a nacer. Iba en el vagón 1, en cabeza del convoy. Por suerte, en este trayecto iba en cola y por eso me he salvado. Si llega a ir al revés, no podría estar hablando contigo. Es un horror. Esto una situación de locos», añadía, visiblemente afectado por lo vivido Bandera. «He sentido un frenazo gordísimo y me di contra el sillón de adelante. Y luego he sentido cómo se va saliendo de la vía el tren y rezando porque no vuelque el vagón. Y cuando se ha parado, he visto que era un choque contra el Iryo», recordaba, sin poder evitar emocionarse ante lo dantesco de la tragedia. «Es terrible».

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«He visto a gente sepultada entre los escombros», aseguraba aún conmocionado Joaquín Torres. «Habíamos parado cinco minutos antes y recuperamos una velocidad normal. Luego, ni un frenazo, ni un aviso, ni nada. Lo que hubo fue un impacto terrible que a mí se me hizo eterno. No sé si duró 30 o 50 segundos, pero no se veía el fin y yo me iba volteando y dando golpes de un lado para otro sin saber qué estaba pasando», rememoraba a través del teléfono. El arquitecto se encontraba en ese instante en el baño adaptado, cuya puerta quedó completamente bloqueada tras el impacto. «Me dio un ataque de angustia, me faltaba el aire. La puerta no se podía abrir, pero la Guardia Civil apareció rapidísimo. Creo que no tardaron ni diez minutos en llegar y sacarme de allí», explicaba.

En cuanto pudo levantar la vista relató una escena «dantesca». «Aquello era terrible, muy duro. Vi cuerpos de fallecidos, personas con miembros amputados... Cuando conseguí salir del tren y me bajaron a la zona de campo, lo primero que me encontré fue a una chica sangrando y en shock. Tenía muchísimo frío, le di mi chaqueta y me preguntó desesperada por su amiga. Yo no me atreví a decirle nada, pero su amiga estaba allí, entre los restos, sepultada entre los escombros. Es que no puedo poner palabras a lo duro que ha sido, a lo que he visto», añadía Torres, entrecortándosele las palabras.