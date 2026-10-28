El actor Manuel Bandera viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo: «Estoy en shock»

Manuel Bandera, en una imagen de archivo durante la promoción de la serie de televisión «La moderna» Cordon Press

«Estoy en shock. Es la experiencia más horrorosa que he tenido en mi vida». Totalmente consternado describía lo vivido el actor Manuel Bandera, de 65 años, que esta mañana viajaba en el tren AVE que colisionó contra un Iryo a la altura de la localidad de Urda, en Toledo, dejando decenas de muertos y heridos. Bandera, conocido por su larga trayectoria en cine y televisión, regresaba de Madrid a primera hora con destino a Sevilla, donde iba a grabar una gala para el programa La gran audición de Canal Sur. Así se lo ha contado a través del teléfono en cadena Ser y Canal Sur Radio. «Siento que he vuelto a nacer. Iba en el vagón 1, en cabeza del convoy. Por suerte, en este trayecto iba en cola y por eso me he salvado. Si llega a ir al revés, no podría estar hablando contigo. Es un horror. Esto una situación de locos», añadía, visiblemente afectado por lo vivido.

«He sentido un frenazo gordísimo y me di contra el sillón de adelante. Y luego he sentido cómo se va saliendo de la vía el tren y rezando porque no vuelque el vagón. Y cuando se ha parado, he visto que era un choque contra el Iryo», recordaba, sin poder evitar emocionarse ante lo dantesco de la tragedia. «Es terrible».

«Como a media hora de Madrid, el tren se paró durante cinco u ocho minutos, y el maquinista nos dijo por megafonía que estábamos parados por afluencia en la vía. A los dos minutos arrancó y no pasaron ni cinco o diez minutos cuando pasó el accidente. Pinta a que algo o alguien le dio luz verde y en la vía todavía había un Iryo parado. Mi vagón por suerte estaba bien, hemos podido romper una ventana y salir para afuera», relató muy asustado.

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La presentadora de Antena 3 Eva González, usuaria habitual de este trayecto, aprovechó las redes sociales para tranquilizar a sus allegados y decirles que estaba bien. «A todos mis allegados que me estáis preguntando, estoy bien gracias a Dios, llegué ayer a Sevilla. Consternada por el nuevo accidente y rezando por todas las víctimas y sus familiares», concluía en una publicación en Instagram sin ocultar su desolación por esta tragedia, según recoge Europa Press.

@oscar_puente_ @Renfe @Adif_es https://t.co/VYWdazJcFD — Eva González (@evagonzalezf) October 26, 2026

Da la casualidad de que hace menos de 48 horas Eva González explotaba públicamente contra el Ministro de Transportes, Óscar Puente, por la deficiencia del servicio ferroviario que tantas veces ha cogido en los últimos años. «Soy usuaria de Renfe desde hace muchísimos años y no puedo entender que cada vez esté peor. Antes te hacías un Madrid-Sevilla en 2 horas y 20 minutos y ahora he tardado casi cuatro horas en llegar, ¿qué explicación hay a esto? Casi 35 años después y con lo que ha evolucionado todo, ¿por qué cada vez la alta velocidad en España es peor? Ya no se puede contar con llegar a la hora que pone en tu billete, ni llegar a los compromisos que se tengan. Y no hay ninguna explicación a eso ni nadie que se responsabilice» reflexionaba en Twitter.