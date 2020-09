Los mejores restaurantes de España se suben a la moto

0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

23/09/2020 18:30 h

Con el 2020 hemos topado. También ellos, que paladeaban la gloria tras consagrarse la cocina como el último fenómeno de la cultura mainstream. Hace un año sus nombres estarían vinculados a una información titulada «Los locales más demandados del país», pero hoy, grandes figuras de la gastronomía española como Dani García, Paco Ronero o Dabiz Muñoz, se han tenido que reinventar para que el coronavirus no ponga freno a su actividad, sino que más bien les ayude a diversificar su modelo de negocio y, de este modo, puedan paliar las catastróficas consecuencias que la pandemia trae y traerá a su sector. No solo las limitaciones sanitarias censuran su actividad empresarial: el último chef mencionado en líneas anteriores, el marido de Cristina Pedroche, incluso ha tenido que cerrar su buque insignia, DiverXO, de manera indefinida tras haber dado positivo algunos de los miembros de su equipo.

De los grandilocuentes y quizás pretenciosos menús de algunos de estos cocineros, esos en los que la liturgia impone pasar cuatro horas sentado a la mesa, al frío e inexpresivo servicio de delivery. Al menos, esto es lo que se puede pensar a priori de la vuelta de tuerca que le han dado los grandes chefs (también en Galicia) a su sesudo concepto gastronómico. Para ganar es mejor no comparar y, no obstante, aferrarse a la ventaja de que no hay que enfrentarse a una lista de espera interminable ni a precios al alcance de pocos, propios de los menús gastronómicos. Cosa distinta es que cualquier hijo de vecino, de cualquier provincia, tenga acceso a los manjares en formato táper. De momento, las propuestas más atractivas se quedan en Madrid, por mucho que sea España dentro de España [sic].

Los últimos en subirse al carro de la entrega a domicilio han sido Dani García y la pareja circunstancial formada por Ramón Freixa y Paco Roncero. En el caso del marbellí, que en los últimos meses ha ganado alcance mediático gracias a su programa Hacer de Comer (La 1), se zambulle de lleno ahora en un proyecto denominado la Gran Familia Mediterránea, con el que pretende llegar a todo el país con una cocina sin adornos en la que imperan los «precios asequibles». Se trata de platos que se enmarcan dentro de la cocina asiática, española, italiana; aunque también tienen cabida incluso bocatas gourmet. Por el momento, está disponible en Madrid, Barcelona y Marbella. No obstante, el cocinero, que llegó a tener tres estrellas Michelin, quiere ampliar horizontes llegando a más ciudades. Toca estar atentos.

Aliados con Uber Eats, los profesionales Paco Roncero y Ramón Freixa que suman entre ambos cuatro estrellas Michelin, lanzan también una línea de delivery: Cuatromanos Burger. Estos cocineros, habituales rostros de programas estilo Masterchef, crearon hace unos meses Cuatromanos, proyecto al que ahora suman esta nueva oferta basada en una «calidad excepcional y precios muy competitivos». De momento, solo es accesible dentro del área urbana de Madrid.

Arrasa en redes sociales

De todos los chefs que han optado por ese renovarse o morir, el que ha salido más airoso (si de eso no dan cuenta sus arcas al menos sí lo hace Instagram) es Dabiz Muñoz. La iniciativa de El Goxo, que opera a través de Glovo, y cuyo nombre, según el propio cocinero, hace referencia al «gochismo ilustrado», incluye platos como el cocido Hong Kong-Madriz, lasaña con bechamel de coco y cardamomo o espaguetis con mejillones gallegos, piparras, coco y café. Mezclas excéntricas marcas de la casa. DiverXO, la matriz, por cierto, es el único restaurante de Madrid con tres estrellas Michelin.

Y para comidas exóticas con prestigio, en la capital hay otro local de renombre que ha dado paso a formato diferente centrado en la entrega a domiclio. Se trata de Punto MX, El prestigioso restaurante, que cerró sus puertas en julio, ha dado paso a MX de Roberto Ruiz. Ahora, el local con la comida mexicana más imitada de Europa durante años acerca a casa unos tacos tan auténticos como revolucionarios que tienen siempre en cuenta el producto de temporada.

En Galicia hace meses los grandes cocineros se devanaban los sesos para salvar los meses venideros. Algunos ya vieron en la entrega a domicilio y el take away el mejor salvoconducto. Gozan de variedad premium sobre todo en Santiago, donde Pepe Solla, Lucía Freitas y Marcelo Tejedor hacen lo propio con La Radio, Lume y Mr.Chu.