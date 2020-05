Qué debes comer según el deporte que practiques

0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

09/05/2020 16:58 h

Con la entrada de los gallegos en la fase 1 el deporte volverá a entrar en la medida de lo permitido en la vida de muchos gallegos. Con lo que esto conlleva. La vuelta a la rutina en materia de ejercicio implica de algún modo una rectitud con la alimentación. El problema es que no siempre se ajusta lo que tenemos en la despensa ni con la actividad física que realizamos ni con el objetivo último que buscamos al prácticar deporte (¿perder peso?, ¿ganar masa muscular?, ¿conseguir elasticidad?). Para solucionar el entuerto, echamos mano de la nutricionista Ana Golpe, especialista en crear dietas de deportistas. Porque, como verás a continuación, no es lo mismo matarse en crossfit que buscar la paz en yoga. Tampoco para el estómago.

Ciclismo

«No nos damos cuenta, pero el gasto energético cuando andamos en bicicleta es enorme, y esto puede suponer una bajada importante de azúcar que hay que evitar», explica Golpe. Para ello la experta recomienda, además de haber ingerido una cantidad elevada de nutrientes antes de salir de casa, «alimentarse cada 45 minutos con productos como dátiles, plátano o frutos secos. Sin olvidarnos, claro, de hidratarnos correctamente, que es otra parte fundamental».

«Running»

Imprescindible meterse algo en el cuerpo cuatro horas antes de correr si vamos a llevar a cabo una dura competición. «En este caso tenemos que darnos mucho tiempo para hacer la digestión porque al contrario que con el ciclismo, donde el estómago está parado, aquí puede jugarnos una mala pasada el reflujo». Además, la especialista considera igual de importante seguir una dieta rica en hidratos, proteínas y grasas saludables una vez acaba la carrera». Y un consejo: reduce la ingesta de alimentos que tengan mucha fibra los días antes de correr (verduras o cereales) para evitar diarreas durante la carrera. Una vez ha pasado todo es bueno tirar de productos con alto contenido en glucosa, como la miel.

Yoga

Aunque el ejercicio que se realiza cuando uno practica yoga y pilates no es aplastante, lo cierto es que según Ana Golpe es importantísimo que nos esforcemos sobremanera en llevar un tipo de alimentación saludable para que vaya acorde con estas prácticas milenarias que ayudan, sobre todo, a calmar la mente. «De nada sirve buscar la paz, la relajación y el bienestar si no lo acompañamos de los productos adecuados. En este punto es muy importante dejar a un lado los ultraprocesados y centrar nuestra alimentación en comida real. Por otro lado, como no tendremos un gasto de energía muy elevado no tenemos que consumir tanta cantidad de proteína».

Natación

Similar a lo que ocurre con la bicicleta, «parece que no gastamos energía, y que tampoco sudamos ni tenemos sed, pero lo cierto es que es uno de los deportes en los que se pierden sales minerales». Para reponer electrolitos algunos alimentos recomendados pueden ser unos panecillos con mantequilla salada o unas aceitunas. El plátano es perfecto por su alto contenido en potasio. A tener en cuenta también, menciona la especialista, que hay cantidad de personas de avanzada edad que practican natación, «y cuando nos hacemos mayores es muy importante que nos fijemos en el consumo de proteínas (carne, pescado, huevo y legumbres) porque tenemos más debilidad muscular».

Crossfit

«Al tratarse de un entrenamiento de alta intensidad mucha gente toma suplementos; pero lo importante es seguir a rajatabla una dieta en la que primen carbohidratos como los tubérculos, las legumbres o los cereales, frutas y verduras ricas en almidón (guisantes, patata y judías, por ejemplo) y grasas con alto contenido en omega 3 (que iría del salmón a las nueces)». Esto no es todo. Para Ana Golpe es fundamental hacer siempre un buen desayuno, que marque la pauta del día, y la ingesta de proteínas después del entrenamiento: carnes blancas, rojas, huevos y lácteos serán grandes aliados. Por cierto, matiza la experta, dado que cada vez son más las mujeres que se animan a practicar este deporte, estas deberían tener en cuenta que por constitución tienen que tomar cantidades diferentes a los hombres, aunque la mayoría de las dietas estén pautadas para el sexo masculino.

Circuito de gimnasio

Buena parte de los visitantes del gimnasio se acercan a estos templos del culto al cuerpo para adelgazar. Si este es un objetivo prioritario, Golpe recomienda «que reduzcan en cierta medida la ingesta de hidratos de carbono». En cualquier caso, igual que sucede con la práctica de yoga y pilates, de nada sirve hacer un esfuerzo físico si la nevera está plagada de productos que se atrincherarán en forma de celulitis.