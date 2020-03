Esta es la «playlist» con la que cocinan los mejores cocineros gallegos

0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

12/03/2020 12:57 h

Es frecuente ver a un concursante de Masterchef quejarse de la falta de tiempo para terminar los platos. «¡Yo esto lo hago genial en mi casa, pero relajado con música y un vinito!». Más de una, de dos y de tres veces han tenido que escuchar esta excusa los espectadores del famoso programa. Pero lo cierto es que una buena canción anima la creatividad y el gusto por cocinar de casi cualquiera, incluídos los mejores chefs gallegos. A la pregunta de si tienen temas predilectos a la hora de andar entre pucheros, a excepción de Lucía Freitas (A Tafona), que reconoce que no escucha música, los demás sacan la artillería pesada de su Spotify. Y hay de todo; por cierto, en la mayoría de casos, sus canciones favoritas bien pueden ser una analogía de lo que un cliente se encuentra en cada uno de sus restaurantes.

Guadi Galego y su canción Cedeira, que canta con Iván Ferreiro, sería uno de esos platos sublimes, donde el origen de cada producto es lo que manda, de Culler de Pau; el restaurante más reconocido del último año. Javi Olleros, también reconoce que ahora está totalmente obsesionado con las canciones Haz de luz, de Rayden; y Mangüeiro de Baiuca: un tema también gallego con mucha más fuerza y garro.

Jorge Gago (A Maceta), por su parte, nos explica que el equipo de restaurante muchas veces hace la mise en place con la lista de Spotify llamada «Quiero mi bocadillo», donde se encuentra Banana Boat Song, el clásico de Harry Belafonte. No obstante, es en casa donde se recrea especialmente con sus canciones favoritas. Una que nunca le sobra es Heaven, de The Blaze y Salitre, de Quique González. Por el estilo musical que le gusta a Iria Espinosa (Árbore da Veira), bien podría sumarse al club de fans de Quique González. Sus recomendaciones, para aquellos que les gusta el indie-pop en español, como es su caso, pasan por Leiva, Izal, Dorian y Sidecars.

Delicado y elegante se muestra el gusto musical de Pablo Gallego (Pablo Gallego): canciones de Nina Simone y Lana del Rey se cuelan entre los hits que suele ponerse para cocinar. Nada que ver con lo que le pone a Pepe Vieira (Pepe Vieira), con intereses musicales mucho más rudos. Parece mentira que las diminutas y vanguardistas obras que este estrella Michelin plasma en sus platos puedan gestarse al son de Fai un sol de carallo (Os Resentidos) o Dolores se llamaba Lola (Los Suaves).

Pepe Solla (Casa Solla), como no podía ser de otra manera (organizador del showrocking del Festival Portamérica y melómano empedernido) asegura que le cuesta escoger tres canciones pero ahí van algunas de sus propuestas: That Golden Rule, de Biffy Clyro; Walk, de Foo Fighter; y State of Love and Trust, de Pearl Jam. Seguramente estos y otros temas suenan en La Radio, el local compostelano que inauguró hace unos meses y donde la música tiene un papel fundamental.

