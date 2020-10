Aceite por 7 euros y carne sin controles de calidad: las trabas para comer bien lejos del lugar con la mejor dieta del mundo

Reducir el consumo de jamón de York en beneficio del serrano o comer cinco veces al día en platos de postre son algunos de los consejos que deberían seguir los mayores

«Nada. No sabría hacer nada». Es la respuesta de Adriano, un coruñés de 81 años que, puesto en la tesitura de que su mujer desde hace más de medio siglo no pudiera cocinar, se vería en un brete importante. Al menos a la hora de comer y de cenar. Reflexiona tres segundos. Los suficientes para darse cuenta de que tendría que intentar solventar este problema. «Quizás una tortilla francesa o un filete; no sé, llegado el apuro supongo que acabaría aprendiendo a hacer algo, pero seguramente todo me quedaría crudo, y no sabría calcular las proporciones de sal». A la tortilla francesa y al filete, pero también a los bocadillos, se apunta Leandro, de 84 años. «Y, bueno, también sé hacer el desayuno. Me lo hago yo todas las mañanas». Fritos, pan y bollería. Un peligroso trío al que recurren a diario buena parte de los más de 130.000 gallegos de más de 80 años que viven en la comunidad. Viudos que no saben cocinar, personas con problemas cardiovasculares, diabéticos, mayores con dificultades de movilidad y mucha, muchísima gente sola que por perder (daño colateral de este mal), ha perdido hasta el apetito.

