Esta bodega española es la Messi del vino

El vino de Marqués de Riscal, Barón de Chirel 2016, ha obtenido una gran puntuación en los prestigiosos premios Decanter World Wine Awards 2020, siendo galardonado con la medalla Platinum al ser valorado con 97 puntos. Barón de Chirel es uno de los vino riojanos que han obtenido esta medalla en los galardones del grupo Decanter. Este concurso se celebra durante un mes en el que 116 expertos catadores, entre ellos 37 Master of Wine y 9 Master Sommelier, evaluaron vinos de 56 países. España logró un total de 1.568 medallas, entre ellas 4 Best in Show, 20 Platino, 68 Oro y 537 Plata.

Marqués de Riscal está de doble enhorabuena. Esta empresa pionera y referente del sector vitivinícola ha salido airosa de otro prestigioso concurso internacional, Mundus Vini 2020, se obtuvieron también grandes puntuaciones a varios de nuestros vinos:

Marqués de Riscal Sauvignon Blanc 2019: medalla de oro

Marqués de Riscal Gran Reserva 2014: medalla de oro

Barón de Chirel 2014: medalla de oro y «mejor Eioja Reserva en su categoría»

Barón de Chirel 2015: medalla de oro

Otros hitos

Esta compañía se convirtió en 1858 en la primera bodega de Rioja elaborada con elaborada con vino según los métodos bordoleses. Ya inmersos en el siglo XX, concretamente en 1972, esta pasó a ser la primera bodega impulsora de la Denominación de Origen Rueda (donde se elaboran sus afamados vinos blancos). Y en 1991 se lanzó la primera añada de Barón de Chirel, primer vino de alta expresión.

En el siglo XXI marca la diferencia con respecto a otras bodegas al inaugurar la Ciudad del Vino (La Rioja) en el 2006, con un edificio diseñado por el arquitecto Frank O. Ghery, que supone la obra más vanguardista realizada hasta la fecha por una bodega española.