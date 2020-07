Kibus: el mejor pecado capital cabe en una cesta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

13/07/2020 05:00 h

Entre la multitud de dudas que acechan a las embarazadas se cuela un tema que preocupa especialmente: la alimentación. Con decenas de productos controvertidos, es cierto que durante los meses de gestación hay que dejar apartados alimentos tan apreciados especialmente en la dieta mediterránea como el jamón serrano. Tampoco debería consumirse pescado crudo si la embarazada no está 100 % segura de que ha estado congelado a la temperatura recomendada al menos 48 horas. Y qué decir del alcohol: prohibidísimo hasta después del nacimiento del bebé.

Un capricho alimenticio siempre es bienvenido, la gula llama a la puerta con frecuencia, pero sobre todo cuando sabes que no puedes tomar un plato en concreto. Por eso, en tu entorno hay una embarazada y no sabes qué regalarle cuando sea mamá, hay un obsequio que nunca falla: una cesta con alimentos de primera calidad y que, por supuesto, incluye aquellos productos que durante tanto tiempo han estado vetados para la embarazada. Kibus, la empresa que te acerca la cesta de la compra de los mejores mercados de A Coruña, Ferrol, Lugo y Vigo a casa, ha lanzado un pack Bienvenida pensando especificamente en esas mujeres que acaban de ser mamás. A la cesta no le falta detalle: incluye flores, vino, jamón ibérico, una selección de fruta de temporada, galletas artesanas y un delicioso chapatón para acompañar el embutido. Sobra decir que aunque este regalo está pensado para las madres, es una gran alternativa a tener en cuenta con cualquier motivo; bien sea un cumpleaños, un santo o un aniversario.

No obstante, la compañía ofrece otro tipo de packs que son igual de atractivos, y que resuelven situaciones muy diversas. Con la llegada del buen tiempo y más después de la situación excepcional que hemos vivido, apetece juntarse con los amigos. Y en esta coyuntura qué hay mejor que olvidarse de cocinar y estar dispuestos solo a disfrutar. Para ello Kibus propone un pack cargado de productos veraniegos y apetitosos que pondrán la guinda a la jornada. Ensaladilla, empanada, tortilla, cerveza, pan y las mejores piezas de fruta es el surtido de productos que te envían a donde desees a golpe de clic ¡Incluso te lo mandan a la playa!

El pack pareja, por su parte, está pensado para aquellos que disfrutan especialmente de noches de sofá y peli. Esta opción incluye una botella de vino blanco o tinto, una tabla de sushi de 26 piezas y un postre dulce. Muy dulce. El plan no puede pintar mejor.