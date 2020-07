«Friends» entra hasta la cocina

Si eres de los que presumes de que te sabes todo sobre la serie Friends es ahora el momento de demostrarlo. ¿Qué personaje cocina más?, ¿cuál es la dieta que siguen los protagonistas?, ¿qué desayunan en el Central Perk? Si quieres poner a prueba tu gusto exquisito sobre lo que se cuece en las historias de Rachel, Monica, Joey, Ross, Chandler y Phoebe puedes hacerte con el libro Friends: The Official Cookbook, que se lanzará en septiembre y que ya se puede reservar en Amazon por 27,20 euros.

cedida

Descubrirás la receta de la tarta de queso, la de la lasaña, la de la cena de Acción de Gracias, las pizzas y los bocadillos de albóndigas, entre otros muchos platos famosos de la serie, que se incorporan en este libro. Está, por ejemplo, el famoso Trifle de Rachel, esa especie de postre helado con carne que se acabó comiendo Joey; también las galletas de la abuela de Phoebe y todas las deliciosas recetas con las que Monica obsequió a sus amigos. Las 176 páginas de este nuevo libro de cocina están autorizadas por la Warner Bros y afortunadamente el libro es apto para todos los niveles de cocina. Ya seas alguien como Joey (un simple entusiasta de todo lo que tiene que ver con la comida) o Monica (una chef experimentada), el recetario está hecho para enamorar a todos los que siguen y seguirán obsesionados con Friends.

Esos mismos que 25 años después soñaban con el reencuentro de esta pandilla de amigos. Y aunque hubo rumores sobre el regreso de la ficción, lo cierto es que los actores volvieron al plató número 24 de Warner Bros en Burbank (California), el mismo lugar donde se rodó la serie original entre los años 1994 y 2004, pero sin guion. Allí recordaron anécdotas, en un capítulo que ha sido dirigido por Ben Winston y producido por Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, creadores de la serie.

Pero no hay más vuelta. Friends se quedará en nuestra memoria como el mejor recuerdo de los amigos del pasado, como los primeros novios, y en ese lugar deben seguir todos los personajes de esta famosísima comedia, según Kelsey Miller, autora del libro I'll Be There for You. Allí, en esa década de los noventa, nos esperará siempre este grupo genial. Dejándonos el mejor sabor de boca. Y eso, cuando pasa el tiempo, es todo un gusto.