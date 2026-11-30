Alfonso Rueda, con la candidata Fabiola García y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la sede del PPdeG este domingo Sandra Alonso

El PP de Alfonso Rueda vuelve a ganar en Galicia en unas elecciones generales. En la foto fija mantiene el resultado del 2023, con 13 de los 23 escaños que se reparten en las cuatro circunscripciones gallegas, y el porcentaje de voto, rozando el 43 % de las papeletas de la comunidad, como en los últimos comicios. El líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, afrontó en el 29N sus segundas generales y lo hizo sumando algo más de 740.000 votos, casi 30.000 más. Como tarde, su próximo momento clave será en febrero del 2028, con la celebración de sus segundas autonómicas. A corto plazo, el ciclo electoral continúa en mayo del próximo año, con las municipales. La victoria popular la afianza la alta participación en Galicia, rozando el 80 %, la cifra más alta en unos comicios generales desde el año 82. Sube casi seis puntos respecto a las del 2023.

El PP mantuvo el reparto por provincias de las últimas elecciones. En A Coruña consolidó los cuatro diputados, con el secretario general de los populares, Miguel Tellado, encabezando la lista. En Pontevedra, Ourense y Lugo también retuvo los tres escaños. Se estrenarán en el Congreso la exconselleira de Política Social, Fabiola García, y la concejala de Santiago Olaya Otero por A Coruña; el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña y la senadora María José Pardo Pumar por Pontevedra, y el exportavoz del sindicato policial SUP Roberto González por Ourense.

Los candidatos del PSOE consiguieron mantener sus apoyos respecto al 2023, con siete diputados. Los socialistas sumaron algo más de 513.000 votos en Galicia (26.000 más), rozando el 30 % de las papeletas. Muy reñido estuvo un octavo escaño, por A Coruña, con el BNG, que durante todo el escrutinio estuvieron jugándose ese diputado. Finalmente se lo llevaron los nacionalistas, pero será el voto CERA de los españoles residentes en el extranjero —que normalmente se decanta por PP y PSOE— el que decida el destino de ese resultado provisional. Con el 100 % escrutado, son 1.514 votos los que están en juego. En el 2023 el voto exterior para el PSOE fue notablemente superior que el del BNG.

Por provincias, el PSOE consiguió dos por A Coruña, con Obdulia Taboadela como cabeza de lista. En esa candidatura se estrenará en el Congreso un diputado: el concejal de Ferrol Julián Reina. La secretaria xeral das Xuventudes Socialistas, Ana Alvite, tercera en la lista, también lo hará si finalmente ese escaño en disputa con el Bloque termina en manos del PSOE. En Pontevedra conservaron tres escaños, con el subdelegado del Gobierno Abel Losada liderando la candidatura y debutando como diputado. El concejal de Marín Manuel Pazos también debutará en el Congreso. Aunque las encuestas les daban a los socialistas dos escaños por Ourense, finalmente amarraron uno, con Carmen Rodríguez Dacosta liderando la lista. En Lugo mantienen su único escaño, con Patricia Otero, que repitió como cabeza de lista.

El Bloque desbordó las previsiones y se alzó con tres escaños, y algo más del 16 % de los votos (casi siete puntos más que en el 2023). Muy cerca estuvieron los nacionalistas de duplicar el número de votos: este 29N fueron algo más de 286.000 las personas que eligieron su papeleta, frente a las 153.995 de los últimos comicios. Repetirá en el Congreso el diputado Néstor Rego y se sumará a él por la lista de A Coruña Rosana Pérez. En Pontevedra, la cabeza de lista Carme da Silva, se estrenará también en el Congreso. No lo consiguió finalmente la candidata de Ourense, Noa Presas.

En este nuevo escenario en Galicia, desaparece Sumar. La formación política que sumó dos escaños en el 2023 —entonces liderada por Yolanda Díaz— no consiguió representación. Frente Amplio-Fronte Ampla solo consiguió un 1,6 % de los votos, y sus dos escaños terminaron en manos de los nacionalistas.

Sin representación de Vox

Pese a los reiterados llamamientos del PPdeG al voto útil, Vox se hizo con el 7 % de los votos en Galicia. Aun así, la formación política liderada por Santiago Abascal sigue sin conseguir entrar en el reparto gallego para el Congreso. Galicia sigue siendo la única comunidad donde Vox no cuenta con representación. Aunque las primeras encuestas llegaron a darle un diputado por A Coruña, a medida que la campaña fue avanzando también fueron menguando sus posibilidades, hasta quedarse fuera.